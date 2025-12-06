На тържествена сесия на Общински съвет – Царево на Никулден – празника на Царево, бе взето решение централният площад да носи името на един от най-обичаните български актьори – Стефан Данаилов. Решението е в знак на признателност към неговия принос към българската култура и многогодишната му емоционална връзка с региона.По време на заседанието бяха удостоени и нови почетни граждани на Община Царево – личности с големи заслуги към обществото, прославили името на града в различни сфери. Отличени бяха Станка Димова, Мария Чалъкова, д-р Петя Стоянова, д-р Румяна Георгиева, Тотка Димитрова, Нина Димитрова, Дико Киряков, Златка Баджева, Георги Костадинов, Елена Стоянова, Йорданка Христова и д-р Теодор Байкушев.