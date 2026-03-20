16,4 млн. евро заплата за шеф на банка, която има представителство и у нас
Увеличението от 24% в заплатата на Орчел отразява впечатляващия обрат на италианските и испанските банки. Днес UniCredit и Santander отчитат рекордни печалби, а акциите им през 2025 г. скочиха съответно с 85% и 130%.
Пакетът за възнаграждението на Орчел за 2025 г., който е повече от два пъти по-висок от общия му размер за 2022 г., включва бонуси в размер на 11.8 милиона евро.
Максималното му възнаграждение за 2026 г. ще остане непроменено на 16.4 милиона евро, според данни на компанията.
Припомняме, че Орчел се сблъска с ожесточена политическа опозиция срещу действията си за придобиване на германската Commerzbank и своя местен конкурент Banco BPM.
Докато европейските банки се борят с регулаторен таван върху бонусите (до два пъти размера на фиксираната заплата), американските институции се възползват от липсата на подобни ограничения и мащабното поскъпване на акциите в сектора.
Още от категорията
Петролът отново нагоре
17.03
Проф. Чуков: Ако това се случи, отражението върху международните пазари ще бъде много сериозно
11.03
Българи в капан на меден месец на Малдивите: Местните се възползват от ситуацията и спекулират с цените на стоките и услугите
04.03
Кипърският президент: Ще обсъдим с Великобритания бъдещето на баз...
19:54 / 19.03.2026
В САЩ създадоха специален домейн след обещанията на президента Тр...
08:50 / 19.03.2026
Андрей Ковачев: В момента Скопие обвинява България, че не може да...
08:53 / 19.03.2026
