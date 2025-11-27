Politico.
Мъжът, идентифициран като Александър Х., бе арестуван през 2020 г., след като в дома на баща му бе открита професионално оборудвана работилница за бомби с TATP, нитроглицерин и готови взривни устройства.
Разследването разкри и плановето му за химически атаки, разработени заедно с предполагаем нидерландски съучастник. Прокуратурата твърди, че намесата на полицията е предотвратила масовите жертви по време на събитието.
Мъжът е бил повлиян от екстремистки мрежи, включително и от неонацистка групировка. Условната присъда изисква петгодишна програма за противодействие на радикализацията и периодични доклади до прокуратурата. И двете страни имат 40 дни за обжалване.
23-годишен мъж е осъден за участие в планиран атентат по време на "Евровизия 2020" в Ротердам
© Politico
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Стрелба близо до Белия дом: Двама членове на Националната гвардия...
23:27 / 26.11.2025
Певец почина внезапно едва на 40 години
15:55 / 26.11.2025
Върховният съд на Франция отхвърли жалбата на Никола Саркози
15:41 / 26.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.