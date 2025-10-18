ЗАРЕЖДАНЕ...
24-годишна българка също е част от флотилията "Глобъл Сумуд"
© БНТ
Калина Зафирова е сред стотиците доброволци от цял свят, които взимат участие в частната флотилия. Седмици наред тя помага на терен на една от изходните точки - пристанището в Сицилия, откъдето пакети с вода, храна, адаптирано мляко, лекарства трябва да отплават към Газа, предаде БНТ.
"Ние няма да спрем да изпращаме лодки, докато блокадата не бъде вдигната, докато палестинци не могат да решават сами какво да се случва на тяхната територия, не могат да влизат вода, храна, лекарства. Това е най-голямата хуманитарна мисия по море", каза Калина Зафирова, активист.
Задачата на Калина е да провери съдържанието на пакетите, които се качват на лодките, за да е сигурна, че наистина ще се доставят продукти от първа необходимост. Твърди, че финансирането на организацията е напълно прозрачно и отхвърля обвиненията на Израел, че обслужват Хамас.
"Целта никога не е била да се доставят хуманитарни помощи. Ние сме абсолютно сигурни, че с толкова малко лодки не можем да прекъснем един глад, който е използван като колективно наказание. И да привлечем вниманието на света към това, което се случва в Газа и към ада там, който е всеки ден. Имам приятели и в Газа, и на Западния бряг, там също действията на израелските сили стават все по-ожесточени и нещата, според мен, тръгват към геноцид".
Тя е и сред многото активисти, които изпращат лодките и корабите по дългия им път към Ивицата Газа, за да пробият израелската блокада.
От Сицилия отплава и корабът "Гранде блу", чийто капитан е българинът Васил Димитров. Той и останалите активисти бяха задържани точно преди да стигнат бреговете на Газа, а от седмица той е на свобода.
"Той беше отвлечен от интернационални води от израелските сили, след това бяха изпратени в затвор в пустиня в Израел, където бяха унижавани", обясни Зафирова.
Калина е готова да се включи и в следваща мисия, въпреки че оставa неясно кога ще е тя.
Още по темата
/
Посланикът на Израел в България: Първата стъпка към траен мир в Близкия изток е нарушена от "Хамас"
15:44
Да видиш сина си след 2 години в плен на ХАМАС: Майката на Матан, който има български корени - неузнаваема
13.10
Тръмп подписа историческия мирен план за Газа часове след завръщането на всички живи заложници в Израел
13.10
Българинът от флотилия "Сумуд": Към мен не е имало насилие, но грубо ни влачиха по земята, и ни отведоха в затвор с максимална сигурност в пустинята
11.10
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Защо Тръмп ще се срещне с Путин в Унгария? И защо руският лидер н...
12:33 / 17.10.2025
На 101-годишна възраст почина премиерът, който се извини за военн...
11:33 / 17.10.2025
Забраняват продажбата на цигарите с филтър в ЕС?
12:04 / 17.10.2025
Мицкоски: Няма да впишем безусловно българите в конституцията
10:09 / 17.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.