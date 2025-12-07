Сподели close
Пожар е избухнал късно снощи в нощния клуб "Birch" в град Арпора в индийския щат Гоа. 25 души загинали, а шестима са ранени в резултат на пожара, съобщиха днес местните власти, предава Reuters.

Индийските власти са разпоредили разследване на причините за пожара и са предложили обезщетение на жертвите, съобщава Ройтерс.

"Разпоредих съдебно разследване на целия инцидент, за да се определи причината и отговорността“ за пожара в село Арпора, заяви главният министър на Гоа Прамод Савант в съобщение в социалната платформа X.