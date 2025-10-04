ЗАРЕЖДАНЕ...
|26-годишен българин загина при катастрофа в Крит, не е носел предпазен колан
Инцидентът е станал малко след 5 часа сутринта на 3 октомври. В превозното средство е била и 25-годишната приятелка на загиналия, която също е ранена.
Инцидентът се разследва от пътната полиция в Ираклион.
