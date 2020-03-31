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Îáùåñòâî
|83 000 äîëàðà ñòðóâà ëå÷åíèåòî îò êîðîíàâèðóñ â ÑÀÙ, àêî íÿìàø çàñòðàõîâêà
Åäíî îò ãîëåìèòå ïðåäèçâèêàòåëñòâà äà æèâååø â Ñúåäèíåíèòå ùàòè å çäðàâíàòà çàñòðàõîâêà, êîÿòî ÷îâåê ìîæå ëåñíî äà çàãóáè àêî áúäå îñâîáîäåí îò ðàáîòà.
"Ëå÷åíèåòî îò êîðîíàâèðóñ ñòðóâà îêîëî 83 000 äîëàðà, àêî ÷îâåê îòèäå â áîëíèöà è íÿìà çäðàâíà îñèãóðîâêà è òîâà îïðåäåëåíî íå å ñóìà, êîÿòî ÷îâåê ìîæå äà ñè ïîçâîëè, êîåòî îïðåäåëåíî å ãîëÿì ðèñê çà âñè÷êè íàñ, êîèòî ñìå íàîêîëî, çàùîòî õîðàòà, êîèòî îñòàâàò áåç çàñòðàõîâêà, íÿìàò çäðàâíî ïîêðèòèå", ðàçêàçà ïðåä ÁÍÒ Íèêîë Ïàëìúð.
"Òåñòîâå ñå ïðèëàãàò, ñàìî àêî òîçè òåñò áè ïðîìåíèë êóðñà íà ëå÷åíèåòî", äîáàâè Ïàëìúð ïðåä ÁÍÒ.
Âúïðåêè ÷å å ãðàäúò ñ íàé-ìíîãî çàðàçåíè â ÑÀÙ, Íþ Éîðê âñå îùå íå å ïîñòàâåí ïîä êàðàíòèíà, ðàáîòÿò îáà÷å åäèíñòâåíî ïåðëàíè ïîìåùåíèÿ, õðàíèòåëíè ìàãàçèíè è àïòåêè.
"Ïîíå çàñåãà ìîæåì äà èçëåçåì âñå îùå â ïàðêà ñ êîëåëî, ñ òðîòèíåòêà, îò âðåìå íà âðåìå ïîíå ìàëêî äà ðàçíîîáðàçèì", äîáàâè áúëãàðêàòà.
Ïîäîáíà å è ñèòóàöèÿòà è â êàíàäñêèÿ ãðàä Òîðîíòî.
"Íÿìà îáÿâåíà êàðàíòèíà, èìà îáÿâåíî èçâúíðåäíî ïîëîæåíèå, ïðè êîåòî ðåàëíî íàñúð÷àâàò õîðàòà äà ñè ñòîÿò âêúùè, äà èìàò ôèçè÷åñêà äèñòàíöèÿ îò äâà ìåòðà, äà íå ñå ñúáèðàò ïîâå÷å îò äâàìà ÷îâåêà, íî ïàðêîâåòå ñà ðàçðåøåíè, ìîæå äà ñå ðàçõîæäàø, åäèíñòâåíèòå ìàãàçèíè êîèòî ðàáîòÿò ñà òåçè çà ñòîêè îò ïúðâà íåîáõîäèìîñò - õðàíà, ãîðèâî áàíêè", ðàçêàçà Ïåòúð Ïåòðîâ.
"Àêî ñå ðàçáîëååø è èñêàø äà îòèäåø íà äîêòîð âå÷å, íÿìà âèçèòè, âñè÷êî ñå ïðàâè îíëàéí, ïðàâèø ñè ñðåùà ïî ñêàéï èëè ïî òåëåôîíà ñ äîêòîðà, ðåöåïòàòà äèðåêòíî îòèâà â àïòåêàòà", äîïúëíè Ïàâëèíà Ïåòðîâà.
Çà ðàçëèêà îò Íþ Éîðê îáà÷å, â Òîðîíòî çäðàâåîïàçâàíåòî å áåçïëàòíî. Äúðæàâàòà ïðîìîòèðà è ðàçëè÷íè ïàêåòè, ñ êîèòî äà ïîäïîìîãíå ñåìåéñòâàòà.
"Äåòñêèòå ãðàäèíè ñà çàòâîðåíè, ïðàâèòåëñòâîòî ïðîìîòèðà, àêî íÿêîè îò ðîäèòåëèòå ìîæå äà ñè âçåìå íåïëàòåí îòïóñê èëè å áåç ðàáîòà, ãî ñóáñèäèðàò è äàâàò íà âñåêè äâå ñåäìèöè ïî 900 äîëàðà çà ãëåäàíå íà äåòå.
Øåñòòå íàé-ãîëåìè êàíàäñêè áàíêè îïîâåñòèõà ïðåäè äâå ñåäìèöè, ÷å èìà âúçìîæíîñò çà îòñðî÷êà íà èïîòåêèòå, è íà êðåäèòèòå íî ïðåäèìíî çà èïîòåêèòå äî øåñò ìåñåöà", äîáàâè áúëãàðèíúò.
È â Íþ Éîðê, è â Òîðîíòî íå ïðàâÿò ìàñîâî òåñòâàíå íà õîðàòà, à ñå ïðîâåðÿâàò çà êîðîíàâèðóñ ñàìî òåçè, êîèòî ñà â ïî-òåæêî ñúñòîÿíèå èëè ïúê òåñòà áè ïðîìåíèë òÿõíîòî ëå÷åíèå.
|Îùå ïî òåìàòà:
|îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 1296
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Êîìåíòàðè (5)
Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
Ïîêàæè: Âñè÷êè | Ñàìî íà ðåãèñòðèðàíè | Ìîèòå | Íà ïðèÿòåëèÏîêàæè è âñè÷êè îòãîâîðè
ïðåäè 20 ìèí.
0
ïðåäè 35 ìèí.
0
ïðåäè 48 ìèí.
0
ïðåäè 1 ÷. è 12 ìèí.
0
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Burgas24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
Îùå íîâèíè îò Ìåæäóíàðîäíè íîâèíè:
Çàäúëæèòåëíàòà êàçàðìà â Ðóñèÿ îñòàâà âúïðåêè êîðîíàâèðóñà
11:28 / 31.03.2020
ÑÇÎ: Âÿðâàíåòî, ÷å ìàñêàòà ïðåäïàçâà, íå å âÿðíî, òðÿáâà äà ñå íî...
10:54 / 31.03.2020
Çàðàçåíèòå â Ãåðìàíèÿ íàäõâúðëèõà 60 000
10:42 / 31.03.2020
Ïðåæèâÿëà Õîëîêîñòà: Êðèåõ ñå 3 ãîäèíè ïî çåìëÿíêè, à âèå íå ìîæå...
10:41 / 31.03.2020
Ðóìúíèÿ ïîñòàâè ïîä êàðàíòèíà 100-õèëÿäåí ãðàä
10:15 / 31.03.2020
6 ìåñåöà çàòâîð çà íàðóøàâàíå íà êàðàíòèíàòà â Àâñòðàëèÿ
10:14 / 31.03.2020
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Âèæ îùå:
Ìóòàô÷èéñêè: Ñëåäâàùèòå ìåðêè ñà ïðèäâèæâàíåòî ñ äåêëàðàöèÿ â ãðàäà
17:44 / 29.03.2020
Îôèöèàëíà çàïîâåä: Âñè÷êè çàäúëæèòåëíî ñ ìàñêè íà îáùåñòâåíè ìåñòà!
17:05 / 30.03.2020
Äîö. Êóí÷åâ îáÿâè êîãà ùå å íàé-ñòðàøíèÿò ïåðèîä íà çàðàçàòà â Áúëãàðèÿ
10:09 / 30.03.2020
Àêòóàëíè òåìè
Àáîíàìåíò
Àíêåòà