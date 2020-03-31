Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
Îáÿâè
Âõîä ñ facebook
Ðåãèñòðàöèÿ
Âõîä
close




ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ...
Íà÷àëî
Áóðãàñ
Ñïîðòíè
Ðåãèîíàëíè
Áúëãàðèÿ
Ìåæäóíàðîäíè
Ëþáîïèòíî
Ãàëåðèè
Ëè÷íîñòè
RSS
Âñè÷êè
Áèçíåñ
Äðóãè
Èíñòèòóöèè
Êðèìèíàëíè
Îáùåñòâî
83 000 äîëàðà ñòðóâà ëå÷åíèåòî îò êîðîíàâèðóñ â ÑÀÙ, àêî íÿìàø çàñòðàõîâêà
Àâòîð: Åêèï Burgas24.bg 11:28 / 31.03.2020Êîìåíòàðè (5)213
©
Êàê ñå ñïðàâÿò õîðàòà ñ âúâåäåíèòå èçâúíðåäíè ïîëîæåíèÿ çàðàäè êîðîíàâèðóñà â äâå ñúñåäíè ïîìåæäó ñè äúðæàâè, íî ñ íàïúëíî ðàçëè÷íè ñîöèàëíè ñèñòåìè? Îòãîâîðúò äàâàò áúëãàðè, êîèòî æèâåÿò â ÑÀÙ è Êàíàäà.

Åäíî îò ãîëåìèòå ïðåäèçâèêàòåëñòâà äà æèâååø â Ñúåäèíåíèòå ùàòè å çäðàâíàòà çàñòðàõîâêà, êîÿòî ÷îâåê ìîæå ëåñíî äà çàãóáè àêî áúäå îñâîáîäåí îò ðàáîòà.

"Ëå÷åíèåòî îò êîðîíàâèðóñ ñòðóâà îêîëî 83 000 äîëàðà, àêî ÷îâåê îòèäå â áîëíèöà è íÿìà çäðàâíà îñèãóðîâêà è òîâà îïðåäåëåíî íå å ñóìà, êîÿòî ÷îâåê ìîæå äà ñè ïîçâîëè, êîåòî îïðåäåëåíî å ãîëÿì ðèñê çà âñè÷êè íàñ, êîèòî ñìå íàîêîëî, çàùîòî õîðàòà, êîèòî îñòàâàò áåç çàñòðàõîâêà, íÿìàò çäðàâíî ïîêðèòèå", ðàçêàçà ïðåä ÁÍÒ Íèêîë Ïàëìúð.

"Òåñòîâå ñå ïðèëàãàò, ñàìî àêî òîçè òåñò áè ïðîìåíèë êóðñà íà ëå÷åíèåòî", äîáàâè Ïàëìúð ïðåä ÁÍÒ.

Âúïðåêè ÷å å ãðàäúò ñ íàé-ìíîãî çàðàçåíè â ÑÀÙ, Íþ Éîðê âñå îùå íå å ïîñòàâåí ïîä êàðàíòèíà, ðàáîòÿò îáà÷å åäèíñòâåíî ïåðëàíè ïîìåùåíèÿ, õðàíèòåëíè ìàãàçèíè è àïòåêè.

"Ïîíå çàñåãà ìîæåì äà èçëåçåì âñå îùå â ïàðêà ñ êîëåëî, ñ òðîòèíåòêà, îò âðåìå íà âðåìå ïîíå ìàëêî äà ðàçíîîáðàçèì", äîáàâè áúëãàðêàòà.  

Ïîäîáíà å è ñèòóàöèÿòà è â êàíàäñêèÿ ãðàä Òîðîíòî.

"Íÿìà îáÿâåíà êàðàíòèíà, èìà îáÿâåíî èçâúíðåäíî ïîëîæåíèå, ïðè êîåòî ðåàëíî íàñúð÷àâàò õîðàòà äà ñè ñòîÿò âêúùè, äà èìàò ôèçè÷åñêà äèñòàíöèÿ îò äâà ìåòðà, äà íå ñå ñúáèðàò ïîâå÷å îò äâàìà ÷îâåêà, íî ïàðêîâåòå ñà ðàçðåøåíè, ìîæå äà ñå ðàçõîæäàø, åäèíñòâåíèòå ìàãàçèíè êîèòî ðàáîòÿò ñà òåçè çà ñòîêè îò ïúðâà íåîáõîäèìîñò - õðàíà, ãîðèâî áàíêè", ðàçêàçà Ïåòúð Ïåòðîâ.

"Àêî ñå ðàçáîëååø è èñêàø äà îòèäåø íà äîêòîð âå÷å, íÿìà âèçèòè, âñè÷êî ñå ïðàâè îíëàéí, ïðàâèø ñè ñðåùà ïî ñêàéï èëè ïî òåëåôîíà ñ äîêòîðà, ðåöåïòàòà äèðåêòíî îòèâà â àïòåêàòà", äîïúëíè Ïàâëèíà Ïåòðîâà.

Çà ðàçëèêà îò Íþ Éîðê îáà÷å, â Òîðîíòî çäðàâåîïàçâàíåòî å áåçïëàòíî. Äúðæàâàòà ïðîìîòèðà è ðàçëè÷íè ïàêåòè, ñ êîèòî äà ïîäïîìîãíå ñåìåéñòâàòà.

"Äåòñêèòå ãðàäèíè ñà çàòâîðåíè, ïðàâèòåëñòâîòî ïðîìîòèðà, àêî íÿêîè îò ðîäèòåëèòå ìîæå äà ñè âçåìå íåïëàòåí îòïóñê èëè å áåç ðàáîòà, ãî ñóáñèäèðàò è äàâàò íà âñåêè äâå ñåäìèöè ïî 900 äîëàðà çà ãëåäàíå íà äåòå.

Øåñòòå íàé-ãîëåìè êàíàäñêè áàíêè îïîâåñòèõà ïðåäè äâå ñåäìèöè, ÷å èìà âúçìîæíîñò çà îòñðî÷êà íà èïîòåêèòå, è íà êðåäèòèòå íî ïðåäèìíî çà èïîòåêèòå äî øåñò ìåñåöà", äîáàâè áúëãàðèíúò.

È â Íþ Éîðê, è â Òîðîíòî íå ïðàâÿò ìàñîâî òåñòâàíå íà õîðàòà, à ñå ïðîâåðÿâàò çà êîðîíàâèðóñ ñàìî òåçè, êîèòî ñà â ïî-òåæêî ñúñòîÿíèå èëè ïúê òåñòà áè ïðîìåíèë òÿõíîòî ëå÷åíèå.



Îùå ïî òåìàòà: îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 1296
31.03.2020 Àãåíöèÿòà ïî çàåòîñòòà ïðèçîâàâà êúì èçïîëçâàíåòî íà åëåêòðîííè óñëóãè
31.03.2020 Îòëè÷íè íîâèíè çà ìúæåòå, êîèòî èìàò ìóñòàöè èëè ãúñòà áðàäà
31.03.2020 Îôèöèàëíî! Îòìåíèõà çàïîâåäòà çà çàäúëæèòåëíî íîñåíå íà ìàñêè!
31.03.2020 Êëóá îò Âòîðà ëèãà îñâîáîäè ïîâå÷åòî ñè ôóòáîëèñòè, ùå äîèãðàå ñåçîíà ñ
þíîøè
31.03.2020 Ìåä.ñåñòðà â Èòàëèÿ: Áîëíèÿò êàçâà ñ î÷è "óìèðàì", ïëà÷à è íe çíàì êàêâî äà îòâúðíà
31.03.2020 Êóï ïðîòèâîðå÷èÿ â çàêîíà çà ìàñêèòå, ñòîòèöè æàëáè êúì ÂÀÑ
ïðåäèøíà ñòðàíèöà [ 1/216 ] ñëåäâàùàòà ñòðàíèöà






Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
0
 
 
Êúäå âñè÷êè âúçõâàëÿâàõà âåëèêàòà àìåðêà... Íà âè ñåãà àìåðèêàíñêà ìå÷òà ïîä ôîðìàòà íà ÷èñòîêðúâåí êàïèòàëèçúì
0
 
 
Ïðåç îíàÿ ìè ðàáîòà å êàêâî è êîëêî ñòðóâà â ÑÀÙ ! ðŸ˜‚ðŸ˜‚ðŸ˜‚
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Burgas24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
Îùå íîâèíè îò Ìåæäóíàðîäíè íîâèíè:
Çàäúëæèòåëíàòà êàçàðìà â Ðóñèÿ îñòàâà âúïðåêè êîðîíàâèðóñà
11:28 / 31.03.2020
ÑÇÎ: Âÿðâàíåòî, ÷å ìàñêàòà ïðåäïàçâà, íå å âÿðíî, òðÿáâà äà ñå íî...
10:54 / 31.03.2020
Çàðàçåíèòå â Ãåðìàíèÿ íàäõâúðëèõà 60 000
10:42 / 31.03.2020
Ïðåæèâÿëà Õîëîêîñòà: Êðèåõ ñå 3 ãîäèíè ïî çåìëÿíêè, à âèå íå ìîæå...
10:41 / 31.03.2020
Ðóìúíèÿ ïîñòàâè ïîä êàðàíòèíà 100-õèëÿäåí ãðàä
10:15 / 31.03.2020
6 ìåñåöà çàòâîð çà íàðóøàâàíå íà êàðàíòèíàòà â Àâñòðàëèÿ
10:14 / 31.03.2020

ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
« Ìàðò 2020 ã. »
ïîí
âòî
ñðÿ
÷òâ
ïåò
ñúá
íåä
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Âèæ îùå:
Ìóòàô÷èéñêè: Ñëåäâàùèòå ìåðêè ñà ïðèäâèæâàíåòî ñ äåêëàðàöèÿ â ãðàäà
17:44 / 29.03.2020
Îôèöèàëíà çàïîâåä: Âñè÷êè çàäúëæèòåëíî ñ ìàñêè íà îáùåñòâåíè ìåñòà!
17:05 / 30.03.2020
Áóðãàñêàòà ïîëèöèÿ ïðåäóïðåäè: Îò äíåñ ãëîáÿâàìå, àêî ñå ðàçõîæäàòå â ïàðêîâåòå è ïî ïëàæà!
14:07 / 30.03.2020
Ñâåòèëî â ìåäèöèíàòà: Êîðîíàâèðóñúò ñå ëåêóâà ëåñíî ñ îòâàðà îò äâå ñúñòàâêè
19:50 / 29.03.2020
Åòî êîè ñà îáùåñòâåíèòå ìåñòà, êúäåòî çàäúëæèòåëíî äà ñìå ñ ìàñêà! Ãëîáàòà å æåñòîêà!
20:16 / 30.03.2020
Äîö. Êóí÷åâ îáÿâè êîãà ùå å íàé-ñòðàøíèÿò ïåðèîä íà çàðàçàòà â Áúëãàðèÿ
10:09 / 30.03.2020
Ïðîô. Êàíòàðäæèåâ: Ïèêúò íà çàðàçàòå ùå å îêîëî Âåëèêäåí, õîðàòà òðÿáâà äà èçëèçàò ñàìî çà õðàíà è ëåêàðñòâà
11:15 / 29.03.2020
Àêòóàëíè òåìè
Àáîíàìåíò
Àáîíèðàéòå ñå çà mail áþëåòèíà íè !
Àáîíèðàéòå ñå çà íàøèÿ e-mail è ùå ïîëó÷àâàòå íà ëè÷íàòà ñè ïîùà èíôîðìàöèÿ çà ñëó÷âàùîòî ñå â Áóðãàñ è ðåãèîíà.
e-mail:
Àíêåòà
Ùå ïî÷èâàòå ëè èäíàòà çèìà?
Äà, â Áúëãàðèÿ
Äà, â ÷óæáèíà
Íå
Íå ñúì ðåøèë/à îùå
Ãëàñóâàé »
Ðåçóëòàòè »

ÐÀÇÄÅËÈ:
Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
Îáÿâè
Ïîòðåáèòåëè
ÃÐÀÄÎÂÅ:
Ïëîâäèâ
Âàðíà
Áóðãàñ
Ðóñå
Áëàãîåâãðàä
ÇÀ ÍÀÑ:
Çà êîíòàêòè
Çà ðåêëàìà
Åêèï
Ïðàâèëà
Áóðãàçëèè âúâ facebook
RSS çà íîâèíèòå
©2008 - 2018 Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Burgas24.bg - Âñè÷êè ïðàâà çàïàçåíè. Ñ âñÿêî îòâàðÿíå íà ñòðàíèöà îò Burgas24.bg, ñå ñúãëàñÿâàòå ñ Îáùèòå óñëîâèÿ çà ïîëçâàíå íà ñàéòà è ïîëèòèêà çà ïîâåðèòåëíîñò íà ëè÷íèòå äàííè (îáíîâåíè). Âúçïðîèçâåæäàíåòî íà öåëè èëè ÷àñòè îò òåêñòà èëè èçîáðàæåíèÿòà ñòàâà ñëåä èçðè÷íî ïèñìåíî ðàçðåøåíèå íà Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Ìíåíèÿòà èçðàçåíè âúâ ôîðóìèòå è êîìåíòàðèòå êúì ñòàòèèòå ñà ñîáñòâåíîñò íà àâòîðèòå èì è Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ íå íîñè îòãîâîðíîñò çà òÿõ. Ïîñòàâÿíåòî íà âðúçêè êúì ìàòåðèàëè â Burgas24.bg å ñâîáîäíî. Ñàéòúò å ðàçðàáîòåí îò Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ.
Ñòàòèñòèêà: