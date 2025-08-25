Новини
900 евро глоба, ако сте решили да носите токчета на исторически места в Гърция
Автор: Илиана Пенова 16:26Коментари (0)194
©
До 900 евро за носене на високи токчета на исторически места. Такава е глобата в Гърция. Това информира Аgophilia.

Туристическите глоби в Гърция достигат легендарен статут на археологически обекти. Планирате ли да се изкачите на Акропола с чифт стилети за перфектното селфи? Гърците казват "не“ и то не учтиво. Високите токчета са строго забранени на исторически места, благодарение на туристите в миналото, които са се отнасяли към хилядолетния мрамор като към писта.

Броят на посетителите на Акропола вече е ограничен до 20 000 на ден, като местата за билети са разпределени по време като на рок концерт. Твърде много тълпи и изведнъж се озовавате пред заключена порта, вместо в Партенона.



