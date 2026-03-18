930 евро минимална заплата за южните ни съседи?
©
По-слаби корекции на заплатите от очакваното
Тези развития ограничават възможностите за големи корекции на заплатите, което кара гръцкото правителството да взема по-предпазливи решения в сравнение с първоначалните сценарии, обсъждани в миналото, съобщи кореспондентът на Bulgaria ON AIR в Гърция.
Предложението за увеличение на минималната работна заплата ще бъде направено от министъра на труда и социалното осигуряване Ники Керамеус през последната седмица на месеца, за да влезе в сила от 1 април.
Според представените оценки, минималната работна заплата може да се увеличи с приблизително 40 до 50 евро на месец. Това означава, че МРЗ може да се увеличи от сегашните 880 евро до приблизително 920 до 930 евро бруто.
Както посочи Керамеус, целта на правителството е да разшири разполагаемия доход максимално, в рамките на фискалните възможности на страната. В този контекст планът предвижда минималната работна заплата да достигне 950 евро до 2027 г., докато средната работна заплата ще се движи около 1500 евро, ако икономическите условия позволяват.
Доскоро имаше оценки, че минималната работна заплата може да се придвижи по-бързо към 950 евро, с по-щедро увеличение още през 2026 г. Новите енергийни сътресения и несигурността, причинена от геополитическото напрежение, обаче влияят върху икономическите прогнози, тъй като цените на енергията се покачват, а инфлационният натиск се засилва.
По-скъпа енергия
Покачването на цените на енергията вече започва да се отразява на много сектори в икономиката.
Горивата, транспортът и стоките от първа необходимост показват възходяща тенденция, което пряко се отразява на разходите за живот на домакинствата.
В същото време оперативните разходи на бизнеса се покачват, особено в сектори, които са енергоемки или силно зависими от разходите за суровини и транспорт.
В такава среда голямото увеличение на минималната работна заплата може да се отрази върху цените на продуктите и услугите, създавайки нов цикъл на поскъпване на пазара.
/
Тръмп предупреди, че НАТО е изправен пред "много лошо" бъдеще, ако съюзниците не помогне при овладяването на кризата в Ормузкия проток
16.03
СЗО с предупреждение
10.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.