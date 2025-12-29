АР.
Според местните власти, след спор със съпругата си, 43-годиш мъж първо е нападнал децата си, а след това и съседите си, които са се притекли на помощ . Пет деца са сред загиналите, съобщи агенцията. Заподозреният се е опитал да нападне и полицаи, пристигнали на мястото на инцидента, но е бил ранен при ареста си.
Полицията в Ришельо съобщи, че друго дете и възрастен са тежко ранени и се лекуват в болница в столицата Парамарибо.
AP: Въоръжен с нож мъж уби девет души в Суринам
©
Още по темата
/
Началникът на Генералния щаб на въоръжените сили на Либия загина при самолетна катастрофа в Турция
24.12
Още от категорията
/
Скандал във Великобритания: Снимка на принц Андрю от досиетата на Епстийн шокира обществеността
20.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Бомба от Втората световна война бе обезвредена в Белград
16:51 / 28.12.2025
От 1-ви януари в Гърция се повишават пътните такси
16:51 / 28.12.2025
Мъжът, намушкал три жени в парижкото метро, е преместен в психиат...
16:57 / 28.12.2025
Нетаняху отлетя за САЩ, планира да обсъди Газа и Иран с Тръмп
16:54 / 28.12.2025
The Guardian: България се подготвя за присъединяване към еврозона...
12:54 / 28.12.2025
Блокадите на гръцките фермери продължават с пълна сила
12:54 / 28.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.