Задържането е станало по време на специализирана акция на турската жандармерия срещу наркотиците в два нощни клуба в Истанбул и петзвездния хотел "Бебек“ на брега на Босфора. Задържани са седем души, включително популярните актьори Джан Яман и Селен Гьоргюзел, съобщава вестник Hurriyet.
Собственикът на хотела, за който се твърди, че е бил домакин на партита, на които членове на местния елит са употребявали наркотици, също е задържан. Според полицията собственикът на хотела е превърнал жилището си в незаконно игрално заведение. Около 100 полицаи са участвали в акцията.
Според информацията задържаните са били отведени в Института за по съдебна медицина, където им се извършват тестове с цел да се установи дали, кога и евентуално какви наркотични вещества са били употребявани.
Операции срещу наркотиците в Истанбул се провеждат от няколко месеца. През последните седмици в рамките на същата операция, са били задържани още 20 представители на шоубизнеса, медийните среди и светския живот.
