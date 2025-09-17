ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|"Алексей е отровен": Юлия Навалная се позовава на изследвания от чуждестранни лаборатории
Съпругата на Навални се позовава на резултати от изследвания на биологични проби от тялото на Навални, проведени в "чуждестранни лаборатории".
В публикуваното от нея видео Навалная, която обвинява Кремъл за убийството на съпруга си, разказва, че Алексей е потърсил помощ в 12:10 часа на 16 февруари 2024 г., като е съобщил, че се чувства зле, че го палят гърдите и стомахът, а след това е започнал да повръща.
Искам резултатите да бъдат направени публично достояние, за да излезе наяве "неудобната истина“, добавя съпругата на Навални, без обаче да посочи какъв отровен агент е бил използван.
Руските следователи, занимаващи се със случая, стигнаха до заключението, че Навални е "починал от комбинация от заболявания“, твърдение, което съпругата му отхвърля.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 54
|предишна страница [ 1/9 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Цените в Гърция сега: Основно ястие плюс безплатно узо до 14 евро...
10:49 / 17.09.2025
Протести в Лондон: Образите на Тръмп и Епстийн бяха прожектирани ...
09:17 / 17.09.2025
Тайлър Робинсън е официално обвинен за убийството на Чарли Кърк
22:13 / 16.09.2025
Намериха лечение за рак?
19:17 / 16.09.2025
ЕП се готви за две вота на недоверие към Урсула фон дер Лайен
17:24 / 16.09.2025
Тръмп заведе дело за 15 милиарда долара срещу вестник The New Yor...
08:49 / 16.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Мария Илиева стигнала 100 кг
13:02 / 15.09.2025
Служителите на летището в Бургас излизат на протест
09:46 / 16.09.2025
Нови правила за всички, които приготвят домашна ракия и вино
10:26 / 16.09.2025
Кметът на Бургас откри нов корпус и учебната година в кв. "Победа"
10:50 / 15.09.2025
Марти, който бе пометен от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от реанимация
17:20 / 16.09.2025
Ето къде няма да има вода днес в Бургас
09:19 / 16.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета