© Съпругата на лидера на руската опозиция Алексей Навални Юлия твърди, че смъртта му в руски затвор през февруари 2024 г. е резултат от отравяне. Тя заяви това в публикация в социалната мрежа Х.



Съпругата на Навални се позовава на резултати от изследвания на биологични проби от тялото на Навални, проведени в "чуждестранни лаборатории".



В публикуваното от нея видео Навалная, която обвинява Кремъл за убийството на съпруга си, разказва, че Алексей е потърсил помощ в 12:10 часа на 16 февруари 2024 г., като е съобщил, че се чувства зле, че го палят гърдите и стомахът, а след това е започнал да повръща.



Искам резултатите да бъдат направени публично достояние, за да излезе наяве "неудобната истина“, добавя съпругата на Навални, без обаче да посочи какъв отровен агент е бил използван.



Руските следователи, занимаващи се със случая, стигнаха до заключението, че Навални е "починал от комбинация от заболявания“, твърдение, което съпругата му отхвърля.



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.