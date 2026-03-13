CNN. Според военните инцидентът не е резултат от вражески или приятелски обстрел.
В изявлението на Пентагона не се уточнява дали има пострадали, или загинали американски военнослужещи. В инцидента са участвали два самолета, като единият е паднал, а другият успешно се е приземил в американска военна база в Ирак. Започнало е издирване на останките на самолета.
KC-135 Stratotanker обикновено има трима, или четирима души екипаж: пилот, помощник-пилот, и оператор-зареждач, който отговаря за презареждането на други самолети във въздуха. За някои мисии на борда се качва и навигатор, уточняват от CENTCOM.
15 самолета KC-135 Stratotanker бяха разположени и на летище "Васил Левски" в София в края на февруари. Официалната причина за това бе посочена като "участие в учения". Машините имат разрешение да останат у нас до 31 май.
Падането на самолета-цистерна над Ирак е пореден инцидент с американски самолет от началото на операцията на САЩ и Израел срещу Иран. През миналата седмица три изтребителя F-15E бяха свалени погрешка над Кувейт.
И шестимата пилоти успяха да катапултират и да се приземят безопасно.
текст: Милен Кандарашев
