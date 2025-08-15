ЗАРЕЖДАНЕ...
|Американски военни самолети прелетяха над Тръмп и Путин
Президентът на САЩ Доналд Тръмп посрещна руския президент Владимир Путин в съвместната база Елмендорф-Ричардсън в Анкъридж, Аляска. Двамата световни лидери си стиснаха ръцете.
Матюс обяснява, че съюзниците на Америка няма да са доволни от визуалния образ, пишат в свой анализ SkyNews.
"Външният свят – Украйна, европейските съюзници – те наблюдават това и искат силен американски президент. Те със сигурност ис
"Но това, което са видели там, оптиката на това, топлината, показана от Доналд Тръмп, всичко, което оптиката казва за динамиката на силите в отношенията - това няма да се приеме добре от хората, които гледат в Киев и другаде.“
Той добавя: "Ако някой си е помислил, че това ще бъде американски президент, който ще наложи мерки, ще бъде твърд с Владимир Путин - ще се чувства неспокоен от сцените, на които току-що станахме свидетели.“
