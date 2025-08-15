Новини
Американски военни самолети прелетяха над Тръмп и Путин 
Автор: Илиана Пенова 23:03
Докато президентът на САЩ Доналд Тръмп и руският президент Владимир Путин се срещаха на пистата в Аляска, над тях прелетяха американски военни самолети, включително изтребители и нещо, което изглежда като бомбардировач B-2, пердава CNN.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп посрещна руския президент Владимир Путин в съвместната база Елмендорф-Ричардсън в Анкъридж, Аляска. Двамата световни лидери си стиснаха ръцете.

Матюс обяснява, че съюзниците на Америка няма да са доволни от визуалния образ, пишат в свой анализ  SkyNews.

"Външният свят – Украйна, европейските съюзници – те наблюдават това и искат силен американски президент. Те със сигурност ис
кат неутрална отправна точка за дискусии“, казва той.

"Но това, което са видели там, оптиката на това, топлината, показана от Доналд Тръмп, всичко, което оптиката казва за динамиката на силите в отношенията - това няма да се приеме добре от хората, които гледат в Киев и другаде.“

Той добавя: "Ако някой си е помислил, че това ще бъде американски президент, който ще наложи мерки, ще бъде твърд с Владимир Путин - ще се чувства неспокоен от сцените, на които току-що станахме свидетели.“



