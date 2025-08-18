Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Анализ на Sky News: Срещата на Зеленски с Тръмп може да бъде много по-лоша от сблъсъка в Овалния кабинет
Автор: Илиана Пенова 15:51Коментари (0)43
©
Срещата на Зеленски с Тръмп може да бъде много по-лоша от сблъсъка в Овалния кабинет през февруари, пише в анализ на Sky News.

Сега имаме американски президент, който се е съгласувал с Владимир Путин по редица ключови искания. Той вече не смята незабавното прекратяване на огъня за толкова важно, колкото Путин. 

Той и неговите помощници казват, че на руснаците може да се има доверие въпреки всички противни доказателства. 

И той иска невъзможното от Зеленски - да се откаже от земя, която войските му умират да защитават от 11 години. 

Това показва поразително невежество относно някои фундаментални истини за този конфликт, че на руснаците не може да се има доверие и че украинците няма да се откажат от земя, която все още не е завзета. 

Сега в трансатлантическия алианс се отваря пропаст. 

Европейците и Зеленски виждат една добра страна. Американците звучат по-склонни да участват във всякакви гаранции за сигурност, които биха могли да последват мирно споразумение, но говорят с най-мъгляви термини. 

Те ще се опитат да привлекат Тръмп обратно на своята страна в спора, но знаят, че на всеки етап той сякаш се връща към позиции, по-съпричастни на Путин. 

Ако не може да се избегне още едно фиаско, а това е голямо "ако“, това вероятно ще завърши с обещания за още срещи и дипломацията да продължи, докато войната продължава.

Това означава, че много други ще загинат, както бебе и тийнейджър, когато дроновете на Путин удариха жилищен блок в Харков през нощта в навечерието на тази среща на върха.




Още по темата: общо новини по темата: 341
16.08.2025 »
15.08.2025 »
15.08.2025 »
11.08.2025 »
11.08.2025 »
03.08.2025 »
предишна страница [ 1/57 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Одеса гори след руски удар, Украйна обвинява Русия в липса на жел...
12:58 / 18.08.2025
Нови строги правила за шофиране в Гърция, глобите са жестоки!
10:57 / 18.08.2025
Руска атака срещу Харков: Загинало дете, още жертви и десетки ран...
09:45 / 18.08.2025
Гърците не искат българи на плажовете си: Максимален боклук, мини...
09:09 / 18.08.2025
Тръмп: Зеленски би могъл да прекрати войната с Русия почти веднаг...
08:44 / 18.08.2025
Банките в Гърция отпускат щедри кредити
08:53 / 18.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
В два района от страната се очакват дъжд и гръмотевици днес
08:54 / 17.08.2025
Земетресение в Югоизточна България рано тази сутрин
08:53 / 17.08.2025
НИМХ публикува прогнозата за времето до края на август
14:45 / 17.08.2025
Само по родното Черноморие може да ядеш миш-маш за 18 лв. за миш-маш и пиле с ориз за 15 лева
12:12 / 16.08.2025
Над 800 българи ще вземат до 10 000 лева, но има условия
12:14 / 16.08.2025
Принц Уилям с исторически ход!
08:54 / 17.08.2025
Голям пожар избухна край Българово, евакуират хората
15:02 / 16.08.2025
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Лято 2025
Убийство в Първомай
Кола се вряза в автобус на кръстовището на бул. "Възкресение"
Войната в Украйна
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: