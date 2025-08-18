ЗАРЕЖДАНЕ...
|Анализ на Sky News: Срещата на Зеленски с Тръмп може да бъде много по-лоша от сблъсъка в Овалния кабинет
Сега имаме американски президент, който се е съгласувал с Владимир Путин по редица ключови искания. Той вече не смята незабавното прекратяване на огъня за толкова важно, колкото Путин.
Той и неговите помощници казват, че на руснаците може да се има доверие въпреки всички противни доказателства.
И той иска невъзможното от Зеленски - да се откаже от земя, която войските му умират да защитават от 11 години.
Това показва поразително невежество относно някои фундаментални истини за този конфликт, че на руснаците не може да се има доверие и че украинците няма да се откажат от земя, която все още не е завзета.
Сега в трансатлантическия алианс се отваря пропаст.
Европейците и Зеленски виждат една добра страна. Американците звучат по-склонни да участват във всякакви гаранции за сигурност, които биха могли да последват мирно споразумение, но говорят с най-мъгляви термини.
Те ще се опитат да привлекат Тръмп обратно на своята страна в спора, но знаят, че на всеки етап той сякаш се връща към позиции, по-съпричастни на Путин.
Ако не може да се избегне още едно фиаско, а това е голямо "ако“, това вероятно ще завърши с обещания за още срещи и дипломацията да продължи, докато войната продължава.
Това означава, че много други ще загинат, както бебе и тийнейджър, когато дроновете на Путин удариха жилищен блок в Харков през нощта в навечерието на тази среща на върха.
