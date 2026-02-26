Тръмп беше много смел, много нападателен и несломен по време на годишната си реч "За състоянието на Съюза“. Това каза международният анализатор Огнян Дъскарев в предаването "на"Всеки американски президент използва това обръщение пред Конгреса, за да изтъкне своите и успехите на партията си", отбеляза той.Американският президент посочва като свой успех ниските нива на безработица в САЩ – за януари тя е 4.3%, а инфлацията е 2.4%. Икономическият растеж за миналата година е 2.2%. "Според Тръмп стандартът на живот се е увеличил. Цената на бензина е от огромно значение за американците. Цената за галон в момента е 1.80-2 долара, като се има предвид, че при Байдън беше достигнала 6-7 долара“, посочи Дъскарев.В своята реч Тръмп разкритикува остро решението на върховните съдии, които отмениха наложените от него мита преди дни. "Де факто това е доста тежък удар срещу него. Те забраняват на Тръмп да налага мита въз основа на Закона за спешна икономическа необходимост от 1977 г. Но той може да използва три други закона, които може да използва без никакъв проблем, и той веднага наложи мита от 15%. В сила останаха митата върху стоманата, алуминия и частите за автомобили“, обясни международният анализатор.Като друго свое постижение Тръмп посочва спирането на притока на незаконни имигранти. "Байдън и Харис пуснаха най-малко 12.5 милиона души абсолютно нарочно през южната граница. В резултат за четири години управление при тях загинаха около 240 000 американци от фентанил, 92-93% от който се прекарва незаконно през южната граница с помощта на картелите и на Китай“, каза Дъскарев.В речта си американският президент почти не засяга войната в Украйна, отбеляза той. "Тръмп каза, че предпочита да се размине без война. На него не му трябва война, сега преди изборите категорично не му трябва война. Той беше избран да спре незаконната имиграция и да оправи икономиката, не беше избран да започва и да спира войни. Така че мисля, че няма да има война в Иран“, коментира гостът.