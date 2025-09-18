Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Анализаторът Огнян Дъскарев: В САЩ врят и кипят заради убийството на Чарли Кърк
Автор: Цоня Събчева 21:18Коментари (0)37
©
В момента САЩ врят и кипят заради убийството на Чарли Кърк. Американската левица и нейните медии в САЩ и в Западна Европа обвиняват Републиканската партия и президента Тръмп заради прекалено лесния достъп до оръжие. Това каза международният анализатор Огнян Дъскарев в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио "Фокус“. 

Убийството на Чарли Кърк според него е резултат от крайната левичарска идеология, която владее половин Америка. "Аз я наричам неокомунизъм. Тази мракобесна джендърска идеология предполага абсолютна липса на търпение към опонента“, обясни Дъскарев.

Последните 10 масови убийства в САЩ са извършени от трансджендъри, отбеляза той. "Убийството на Чарли Кърк също е извършено от младеж от Юта, който е трансджендър“, посочи Дъскарев.

Международният анализатор отбеляза, че във вчерашния ден Федералната банка намали лихвите с 0,25%. "Такова беше желанието на американския президент. Това е доказателство, че инфлацията не се увеличава. Заемите стават по-евтини и така ще поевтинее всичко. Основният индекс "Дау Джоунс“ веднага мина психологическата граница от 46 000 пункта. Засега приходите в хазната от по-високите мита на Тръмп са около 200 милиарда долара. Една от причините за гигантските чужди инвестиции в САЩ от началото на втория мандат на Тръмп са митата, защото те подтикват вътрешното производство. В момента чуждите инвестиции в САЩ за 9 месеца управление на Тръмп възлизат на 5 трилиона 613 млрд. долара. Това е уникален успех“, смята той.

Дъскарев коментира и визитата на Доналд Тръмп във Великобритания, като я определи като "изключително успешна“. "Не си спомням друг американски президент да е бил удостояван от британската монархия с две официални държавни посещения.“

Икономическите връзки между САЩ и Великобритания са изключително силни, отбеляза той. Американският президент е запазил 10% мита за търговския си партньор – най-ниски в сравнение с всички останали, наложени от новата американска администрация, допълни Дъскарев.



Още по темата: общо новини по темата: 10
18.09.2025 »
16.09.2025 »
14.09.2025 »
12.09.2025 »
12.09.2025 »
12.09.2025 »
предишна страница [ 1/2 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Семейство с три деца от България може да получава около 3350 евро...
15:13 / 18.09.2025
ABC спира популярно вечерно предаване заради "злостни" коментари ...
08:56 / 18.09.2025
Камериер блъсна суперскъпото "Ламборгини" на български милионер в...
21:26 / 17.09.2025
Алексей Навални е бил отровен
20:45 / 17.09.2025
Цените в Гърция сега: Основно ястие плюс безплатно узо до 14 евро...
10:49 / 17.09.2025
Протести в Лондон: Образите на Тръмп и Епстийн бяха прожектирани ...
09:17 / 17.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Актуални теми
Бойни спортове
Санирането на сградите
Камерите на толсистемата ще засичат и скоростта
51-ото Народно събрание
Кабинетът "Желязков"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: