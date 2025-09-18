ЗАРЕЖДАНЕ...
|Анализаторът Огнян Дъскарев: В САЩ врят и кипят заради убийството на Чарли Кърк
Убийството на Чарли Кърк според него е резултат от крайната левичарска идеология, която владее половин Америка. "Аз я наричам неокомунизъм. Тази мракобесна джендърска идеология предполага абсолютна липса на търпение към опонента“, обясни Дъскарев.
Последните 10 масови убийства в САЩ са извършени от трансджендъри, отбеляза той. "Убийството на Чарли Кърк също е извършено от младеж от Юта, който е трансджендър“, посочи Дъскарев.
Международният анализатор отбеляза, че във вчерашния ден Федералната банка намали лихвите с 0,25%. "Такова беше желанието на американския президент. Това е доказателство, че инфлацията не се увеличава. Заемите стават по-евтини и така ще поевтинее всичко. Основният индекс "Дау Джоунс“ веднага мина психологическата граница от 46 000 пункта. Засега приходите в хазната от по-високите мита на Тръмп са около 200 милиарда долара. Една от причините за гигантските чужди инвестиции в САЩ от началото на втория мандат на Тръмп са митата, защото те подтикват вътрешното производство. В момента чуждите инвестиции в САЩ за 9 месеца управление на Тръмп възлизат на 5 трилиона 613 млрд. долара. Това е уникален успех“, смята той.
Дъскарев коментира и визитата на Доналд Тръмп във Великобритания, като я определи като "изключително успешна“. "Не си спомням друг американски президент да е бил удостояван от британската монархия с две официални държавни посещения.“
Икономическите връзки между САЩ и Великобритания са изключително силни, отбеляза той. Американският президент е запазил 10% мита за търговския си партньор – най-ниски в сравнение с всички останали, наложени от новата американска администрация, допълни Дъскарев.
