Андрей Ковачев: В момента Скопие обвинява България, че не може да преговаря за влизане в ЕС
"Резолюцията, която подготвя Европейският парламент, е само декларативна и няма обвързващи функции. Но дори и да бъде включен подобен текст, той само призовава правната служба на Съвета да се произнесе дали Протокол 2 е част от преговорната рамка. Това обаче няма да промени нищо, тъй като рамката вече е приета от 27-те държави членки. В член 5 от преговорната рамка ясно е записано, че договорът с България и Гърция, заедно с годишните протоколи, трябва да бъдат изпълнявани по възможно най-бързия начин. Това не може да бъде променено с поправка в незаконодателна резолюция на Европейския парламент", обясни той.
"Първото задължително условие за започване на преговорите е във всички части на Конституцията на Република Северна Македония, в които се изброяват отделните народи, да бъдат включени и българите. Това е гаранция за недопускане на дискриминация. Така те ще имат спокойната възможност свободно да се самоопределят като българи, да получават кариерно развитие, образование и да развиват своя бизнес, без да бъдат притеснявани заради своята идентичност. Става дума за хора, които свободно се самоопределят като етнически българи, част от историческата българска общност, която в исторически план е и най-голямата етническа общност в географската област Македония", каза той.
По негови думи с поправките се призовава "Историческата комисия да работи активно и да се изпълнява договорът. Комисията трябва да дава препоръки на двете правителства за общото честване на личности и събития от нашата обща история, както и за промени в учебниците по история в образователната система".
Според Ковачев целта на учебниците е да не пораждат език на омразата и да не водят до дискриминация срещу граждани на Република Северна Македония, които открито "заявяват своята българска идентичност."
Още по темата
/
Министърът на външните работи на РСМ: Много от изказванията, които идват от България, не са с добри намерения
12.01
Българският посланик в Скопие след нападението: Притеснявам се за членовете на българската общност, които нямат защитата, с която се ползваме ние от посолството
11.01
Мицкоски: Тезите, че българите искат пълно предефиниране на македонската идентичност, се потвърждават
07.01
Още от категорията
/
В САЩ създадоха специален домейн след обещанията на президента Тръмп да разкрие данни за извънземни
08:50
Тръмп предупреди, че НАТО е изправен пред "много лошо" бъдеще, ако съюзниците не помогне при овладяването на кризата в Ормузкия проток
16.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
