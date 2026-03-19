Призовах властите в Скопие да наваксат изоставането си, което вече имат спрямо Албания и Черна гора, и да престанат да търсят виновник. В момента за тях виновна е България, че не могат да започнат преговори. Това категорично не е вярно. Те сами са си виновни, а най-вече примерът Християн Мицкоски, който не желае тази интеграция и използва България като претекст, който да представя в публичното пространство с думите: "Ето, ние много искаме, но българите не разрешават." Това заяви ръководителят на българската делегация в групата на ЕНП и член на Председателството на Европейския парламент Андрей Ковачев в предаването"Резолюцията, която подготвя Европейският парламент, е само декларативна и няма обвързващи функции. Но дори и да бъде включен подобен текст, той само призовава правната служба на Съвета да се произнесе дали Протокол 2 е част от преговорната рамка. Това обаче няма да промени нищо, тъй като рамката вече е приета от 27-те държави членки. В член 5 от преговорната рамка ясно е записано, че договорът с България и Гърция, заедно с годишните протоколи, трябва да бъдат изпълнявани по възможно най-бързия начин. Това не може да бъде променено с поправка в незаконодателна резолюция на Европейския парламент", обясни той."Първото задължително условие за започване на преговорите е във всички части на Конституцията на Република Северна Македония, в които се изброяват отделните народи, да бъдат включени и българите. Това е гаранция за недопускане на дискриминация. Така те ще имат спокойната възможност свободно да се самоопределят като българи, да получават кариерно развитие, образование и да развиват своя бизнес, без да бъдат притеснявани заради своята идентичност. Става дума за хора, които свободно се самоопределят като етнически българи, част от историческата българска общност, която в исторически план е и най-голямата етническа общност в географската област Македония", каза той.По негови думи с поправките се призовава "Историческата комисия да работи активно и да се изпълнява договорът. Комисията трябва да дава препоръки на двете правителства за общото честване на личности и събития от нашата обща история, както и за промени в учебниците по история в образователната система".Според Ковачев целта на учебниците е да не пораждат език на омразата и да не водят до дискриминация срещу граждани на Република Северна Македония, които открито "заявяват своята българска идентичност."