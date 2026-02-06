Анкара отбелязва годишнина от "бедствието на века"
Опустошителното земетресение с магнитуд 7,8 по скалата на Рихтер разтърси южната част на Турция и северната част на Сирия, докато хората спяха. Земетресението и над 2100-те вторични трусове отнеха живота на най-малко 53 000 души в Турция и близо 6000 в Сирия. Повече от 4 милиона сгради бяха повредени или разрушени. Това бе едно от най-силните земетресения, които са засягали тази област, където се срещат Арабийската и Анатолийската плоча.
Епицентърът е бил по Източноанадолския разлом на дълбочина 18 км. Събитието, едно от най-смъртоносните в региона от 1822 година.
Трусът бе плитък, което увеличи щетите и броя на жертвите. Имаше и твърдения за нередности, лошо планиране, нестриктно прилагане на законите, некачествени материали и липса на подходящи инспекции.
Български спасители, включително екипи на НАДРБ и доброволци, участваха активно в издирвателните операции след разрушителните земетресения в Турция. Групи от 19 и повече спасители оказаха помощ, като работеха усилено в засегнатите райони за спасяване на оцелелите под руините.
Провинция Хатай в южна Турция бе особено силно засегната, но две трети от оцелелите останаха в района. Мнозина от тях бяха настанени в палатки и контейнерни къщи. Тези къщи са точно такива-малки сглобяеми контейнери с жилищна площ от около 20 квадратни метра. Благодарение на проекта "най-голямата мобилизация за възстановяване“ в страната, стотици хиляди семейства вече имат нови домове.
