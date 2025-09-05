Арестуваха българи в Солун, малките им деца избягали от вкъщи и "пълзели по пътното платно"

© Две деца на 1 и 2 години са открити вчера (4 септември) в 21:50 ч., движещи се сами по улица "Харилау“ в Солун, изложени на опасност на пътя, предава The TOC.



Всъщност, както заявил минаващ шофьор, който е уведомил полицията за безпризорните деца, "по-малкото от двете деца се е пълзяло по пътното платно". От полицейското разследване се установява, че двете бебета са излезли по-рано от дома, където живеят с родителите си.



Според АПЕ-МПЕ, както бащата, така и майката са арестувани за излагане на опасност. 49-годишният мъж и 22-годишната му партньорка, и двамата българи, били незабавно арестувани.



При даването на показания и опитвайки се да даде своето обяснение за инцидента, 49-годишният мъж е заявил, че 12-годишната сестра на партньорката му е отворила вратата, от която са излезли бебетата.



И той, и жената изглежда са спали по това време, а 12-годишната се е заела да нахрани децата.



*Гръцката медия Proto Thema посочва, че бащата на децата е албанец.