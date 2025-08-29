Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Арестуваха един от най-известните изпълнители в света
Автор: Екип Burgas24.bg 22:33Коментари (0)65
©
Южнокорейският изпълнител Psy, който придоби световна популярност с песента Gangnam Style Psy, беше арестуван за притежание и употреба на забранени вещества.

Южнокорейската полиция е обвинила артиста в незаконно получаване на рецепти за психотропни лекарства и прехвърлянето им на трети страни. Тоест, Psy беше арестуван и за разпространение на наркотици. Южнокорейската информационна агенция Renhan съобщава, че разследването продължава. Лекарят на певеца също е арестуван, пишат от "Телеграф".

Пак Дже Санг е роден на 31 декември 1977 г. в Сеул в заможно семейство. Родителите не жалеели пари за детето си. През 2001 г. той записва първия си албум. След това отчита дълга поредица от неуспехи. И накрая, през 2012 г., Psy става световно известен с песента си Gangnam Style.

Парчето се изкачи до номер две в поп класацията Billboard Hot 100 в САЩ за броени дни. А видеото, в което той изпълнява обикновен танцов номер, събра над 1 милиард гледания за първи път в историята на YouTube.

Но всъщност това е еднократен успех. След това животът му тръгва надолу. Появяват се психични проблеми, депресия, хронични нарушения на съня. Лекарите започват да предписват на изпълнителя мощни лекарства.

Разследването установи, че от 2022 г. насам Psy започва да получава рецепти за силнодействащи лекарства от болница в Сеул. По закон Пак Дже Санг е трябвало сам да ги взема всеки път, но вместо това трети страни, включително неговият мениджър, започват да приемат лекарствата. А това е престъпление.

Сеулските правоохранителни органи не скриха факта, че са арестували Пак Дже Санг благодарение на сигнал. Сай очевидно е бил предаден от близък човек. Претърсване на университетската болница и записи от видеонаблюдение помогнаха за събирането на голямо количество доказателства.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Климатична аномалия удря Балканите, ето каква зима ни очаква
20:55 / 29.08.2025
Вучич поискал уволнението на медиен шеф, твърди запис. United Gro...
16:56 / 29.08.2025
Любима за мнозина улична храна стана лукс! Гирос под 5 евро почти...
10:02 / 29.08.2025
Румънска медия: Нивото на Дунав е спаднало тревожно. По бреговете...
08:41 / 29.08.2025
Ужасяващо видео на стрелеца от Минеаполис: Дяволски рисунки и зло...
15:18 / 28.08.2025
Урсула фон дер Лайен идва в България?
13:15 / 28.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Баба англичанка вместо домати полива канабис в с. Извор
12:42 / 27.08.2025
България е втора в Европа в "срамна статистика": 37,7% от българите не могат да си позволят пълноценно хранене
19:23 / 28.08.2025
Адвокатът на Бургазлиев: Погледна ме с едни неразбиращи очи. Попита ме как е възможно
08:34 / 27.08.2025
Госпожица попречи на турист да си плати сметката в созополски бар
09:15 / 28.08.2025
Руски танкер разтоварва край Созопол въпреки санкциите
11:44 / 27.08.2025
Хотелиери: Собственици на имоти от България рушат туристическия бизнес с нелегални квартири в Халкидики
16:08 / 27.08.2025
Пенсионери на триколка – очаквано лоша комбинация
13:06 / 27.08.2025
Актуални теми
Катастрофи в България
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Лято 2025
Поскъпване на хранителните продукти
България в еврозоната
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: