Арестуваха мъж за насочване с лазерна показалка към хеликоптера на Тръмп

© "Сикрет Сървис" арестува мъж по подозрение, че е насочил лазерна показалка към Marine One, докато президентският хеликоптер е излитал от Белия дом с президента Доналд Тръмп на борда, според наказателна жалба, предава NBC News.



Инцидентът се е случил в събота (20 септември) вечер, след като униформен служител на "Сикрет Сървис", Диего Сантяго, е видял мъж без риза, който "говори сам на себе си и говори силно“.



"Поради липсата на осветление на тротоара, офицер Сантяго насочил фенерчето си към [заподозрения], за да го види по-добре.



Заподозреният "тогава насочил червен лазерен лъч към лицето на офицер Сантяго, очевидно в отмъщение. Червеният лазерен лъч уцелил очите на офицер Сантяго и за кратко го дезориентирал“, според изложението на фактите, подадено в съда.



Сантяго се приближил до мъжа, по-късно идентифициран като Джейкъб Самуел Уинклер, който "насочил същия червен лазерен лъч в посока на Marine One“, според жалбата.