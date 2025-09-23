ЗАРЕЖДАНЕ...
|Арестуваха мъж за насочване с лазерна показалка към хеликоптера на Тръмп
Инцидентът се е случил в събота (20 септември) вечер, след като униформен служител на "Сикрет Сървис", Диего Сантяго, е видял мъж без риза, който "говори сам на себе си и говори силно“.
"Поради липсата на осветление на тротоара, офицер Сантяго насочил фенерчето си към [заподозрения], за да го види по-добре.
Заподозреният "тогава насочил червен лазерен лъч към лицето на офицер Сантяго, очевидно в отмъщение. Червеният лазерен лъч уцелил очите на офицер Сантяго и за кратко го дезориентирал“, според изложението на фактите, подадено в съда.
Сантяго се приближил до мъжа, по-късно идентифициран като Джейкъб Самуел Уинклер, който "насочил същия червен лазерен лъч в посока на Marine One“, според жалбата.
