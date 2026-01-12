Днес в 12:40 ч. на ул. "Кирил и Методий“ в Скопие, полицейски служители от EVR Центъра и Бит Маркет са арестували Ш.А. на 54 години от Скопие за нападението на българското посолство в столицата.
ФОКУС припомня, че на 11 януари 2026 г. Ш.А. е повредил стъклото на входната врата на посолството на Република България в Скопие.
"Безнаказаният говор на омраза има последствия! Безнаказаните нападения срещу български сдружения имат последствия! Днес беше извърш
