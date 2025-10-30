Reuters.
Френската радиостанция RTL съобщи, че петима нови заподозрени са били арестувани едновременно в различни части на столицата в сряда вечерта, позовавайки се на източници от съдебната власт.
Френската телевизионна станция BFM съобщи по-рано в четвъртък, че е задържан мъж, заподозрян, че е присъствал на местопрестъплението, когато е извършен дръзкият грабеж през деня.
Арестуваха още петима за обира на Лувъра
