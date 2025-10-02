ЗАРЕЖДАНЕ...
|Австралийски учени: AI помага при диагностиката на деца с епилепсия
Това е най-новият пример за това как AI, който може да обработва огромни количества данни, променя здравеопазването, като помага на лекарите с поставянето на диагнози, пише ScienceAlert.
Епилепсията има няколко различни причини, но около 3 от 10 случая се дължат на структурни аномалии в мозъка. Те често се пропускат при ЯМР - особено най-малките лезии, понякога скрити в долната част на мозъчната гънка.
Екип, ръководен от Ема Макдоналд-Лаурс, британски детски невролог, използва инструмента с изкуствен интелект върху изображения на детски мозък, за да открие лезии с размер на боровинка или по-малки.
"Те често се пропускат и много деца не се приемат за пациенти, които подлежат на хирургична намеса“, каза още специалистът пред списание Epilepsia.
"Инструментът не замества рентгенолози или лекари по епилепсия, но е като детектив, който ни помага да сглобим парчетата от пъзела по-бързо, за да можем да предложим потенциално променяща живота хирургия“, каза още тя.
Когато изследователите са използвали инструмента за изкуствен интелект, за да анализират резултати от ЯМР, степента на успех е 94 процента за една тестова група и 91 процента за друга.
От 17 деца в първата група, 12 са претърпели операция за отстраняване на мозъчните им лезии, а 11 вече са без пристъпи, каза екипът на Макдоналд-Лаурс.
Следващите им планове са да тестват инструмента в по-реални болнични условия върху нови недиагностицирани пациенти.
Епилепсията, която причинява повтарящи се пристъпи, засяга около едно на 200 деца и около една трета от случаите са резистентни към лекарства.
