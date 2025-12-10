Тийнейджърите, които ползват социалните медии в Австралия, за последен път се възползваха от тях, за да се сбогуват с последователите си и да оплачат загубата на платформите, които до голяма степен са оформили живота им, преди днес да влезе в сила първата в света забрана от този тип.Море от прощални съобщения от тийнейджъри, но и от възрастни, заляха платформите – сред които TikTok, Instagram и Reddit – няколко часа преди полунощ (местно време), когато забраната влезе в сила."Ще ми липсвате, деца“, написа 29-годишният карикатурист Джос Партингтън от Мелбърн, който създава комични карикатури за живота в Австралия и има над 75 000 последователи в TikTok.Забраната на социалните медии за деца под 16 години в Австралия влезе в сила, като страната стана първата в света, която въвежда такава мярка.Австралия наложи на 10 големи платформи – сред които TikTok, YouTube на Alphabet и Instagram и Facebook на Meta – да блокират около един милион потребители на възраст под 16 години, в противен случай ще им бъдат наложени много строги глоби.Около 200 000 акаунта вече са деактивирани само в TikTok, обяви правителството, като "стотици хиляди“ ще бъдат блокирани в следващите дни.Младите австралийци, които са израснали със социалните медии, посрещнаха перспективата да загубят достъп до любимите си приложения с комбинация от тъга, хумор и недоверие.