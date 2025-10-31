Автомобилните производители гледат с все по-голяма тревога към възможността за недостиг на чипове, който може да предизвика прекъсвания в производството с потенциала да се разпространят по целия свят, пише Wall Street Journal, цитиран от investor.Световната автомобилна индустрия е обезпокоена от потенциалните последици от мерките, свързани с Nexperia - производител на чипове, базиран в Нидерландия - след като компанията спря износа на продукти от Китай по-рано този месец под натиска на Пекин.Проблемът, който произтича от необичайния геополитически спор между правителствата на Нидерландия, Китай и САЩ, остави някои автомобилни производители и доставчици без достатъчно доставки на чипове.Въпреки че Nexperia не произвежда авангардни полупроводници, компанията държи голям дял от пазара на базови чипове, намиращи приложение в множество автомобилни компоненти. Индустриални представители и анализатори предупреждават, че широкото използване на тези чипове усложнява опитите за осигуряване на достатъчно количество резервни части, ако компанията не възобнови доставките в близко бъдеще."Това не са особено значими стратегически компоненти, но има стотици от тях – малки микропроцесори в заключващите системи, климатичния контрол, скоростомерите или много други компоненти“, казва главният изпълнителен директор на Volvo Хокан Самюелсон пред WSJ.В понеделник Honda намали наполовина производството в завода си в Онтарио, където работниците сглобяват моделите Civic и CR-V, и ще запази забавения темп, заяви Вито Беато, президент на Unifor Local 1285, която представлява работниците в завода.Планирано е работата в съоръжението да бъде спряна за една седмица, считано от четвъртък, след което да бъде възобновена при половината от стандартното производство към края на следващата седмица, добавя Беато.