Американският президент Доналд Тръмп иска войната в Украйна да приключи до месец. Това съобщаваслед провеждането на телефонния разговор между Тръмп и Володимир Зеленски. Изданието отбелязва, че разговорът е бил дружелюбен и позитивен.Зеленски е благодарил на Тръмп за подкрепата му и усилията, които полага за прекратяването на войната, като е подчертал, че само американския президент може да накара Владимир Путин да спре. Зеленски е изразил надежда мирът да настъпи още тази година, но Тръмп е заявил, че тази война продължава вече твърде дълго и трябва да приключи до един месец.Американският президент е потвърдил готовността си да предостави на Украйна "значителни гаранции за сигурност“ от страна на САЩ в рамките на мирно споразумение с Русия, отбелязва Axios.