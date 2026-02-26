Axios след провеждането на телефонния разговор между Тръмп и Володимир Зеленски. Изданието отбелязва, че разговорът е бил дружелюбен и позитивен.
Зеленски е благодарил на Тръмп за подкрепата му и усилията, които полага за прекратяването на войната, като е подчертал, че само американския президент може да накара Владимир Путин да спре. Зеленски е изразил надежда мирът да настъпи още тази година, но Тръмп е заявил, че тази война продължава вече твърде дълго и трябва да приключи до един месец.
Американският президент е потвърдил готовността си да предостави на Украйна "значителни гаранции за сигурност“ от страна на САЩ в рамките на мирно споразумение с Русия, отбелязва Axios.
текст: Милен Кандарашев
