BBC: Иран атакува американски бази в Катар, Кувейт и Ирак
Изявлението, споделено от ISNA се казва, че "масовото изстрелване" е насочено и към Петия военноморски флот на САЩ в региона и че "оперативната инфраструктура на американската армия е била унищожена".
Отделен пост я нарича "най-опустошителната и най-тежката операция" от началото на войната.
САЩ все още не са коментирали ударите.
По-рано Mehr и Times of Israel съобщиха, че Ислямската революционна гвардия на Иран е изстреляла две ракети към американска база в Кувейт.
