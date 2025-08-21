Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
БГ синоптик каза колко топло ще е в Гърция през следващите дни
Автор: ИА Фокус 10:52Коментари (0)58
©
"Утре ще вали - най-много в централната част на Дунавската равнина - между 12 и 20 литра на квадратен метър. Но те все пак са твърде малко, за да решат проблема с водната криза в този район. Малко ще са валежите в южните части от страната", съобщи синоптикът Петър Янков за зрителите на Bulgaria ON AIR.

През нощта утре ще превали и по Черноморското ни крайбрежие. Гръмотевична дейност ще има по линията Плевен - Велико Търново, около Пазарджик и в Добруджа, стана ясно от думите на синоптика.

Времето у нас през почивните дни

Янков отбеляза, че през нощта в петък облаците ще намаляват. 

В събота срещу неделя се очакват слаби превалянията по морето, а следобед в събота и неделя се очакват валежи в планините, главно в Рила и Пирин.

В София през уикенда температурите ще достигат 27-28 градуса, по Черноморието - до 29. 

Вълнението по Черноморието ще бъде слабо, по-силно по северното. През следващата седмица вълнението постепенно ще отслабва, каза още Янков.

Синоптикът добави, че в Гърция в следващите дни температурите ще бъдат до 33-градусовата граница за горещо време. Най-хладната европейска столица ще бъде Стокхолм - около 15 градуса.

Времето през следващата седмица

"В понеделник и вторник ще превалява главно над планините от югозападните части. От сряда започва сух период с повишение на температурите. В петък и събота ще достигат от 33 до 38-39 градуса. В събота вечерта се очакват превалявания и слабо захлаждане", прогнозира Янков.

Синоптикът обясни, че океанското течение Гълфстрийм непрекъснато променя своето положение: "Засега службите дават информация за слабо придвижване към канадския бряг, затова там зимите са по-меки". 

Според Янков няма повод за притеснение. 

"Може да се промени при сериозна промяна на отношенията между суша и океан. Топенето на ледниците създава проблеми с повишаване на морската вода", поясни синоптикът.



Още по темата: общо новини по темата: 656
21.08.2025 »
21.08.2025 »
21.08.2025 »
21.08.2025 »
20.08.2025 »
20.08.2025 »
предишна страница [ 1/110 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Израел започна офанзива срещу Газа
08:46 / 21.08.2025
Кофеинът стеснява кръвоносните съдове и предизвиква главоболие?
16:27 / 20.08.2025
Zara изтри рекламите си заради обвинения, че моделите им са "незд...
14:44 / 20.08.2025
Путин разговаря с Ердоган за срещата си с Тръмп в Аляска
14:02 / 20.08.2025
Все повече хора пътуват след туристическия пик 
13:26 / 20.08.2025
Българите масово купуват скъпи имоти в Гърция
10:36 / 20.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Собственичка на ресторант в Крайморие: Не вдигаме умишлено цените, скъпо ни струваше адаптирането към новите изисквания
11:59 / 19.08.2025
Бургас зае незавидно място сред другите области в страната
12:38 / 19.08.2025
Крум Савов и жена му Мая събраха погледите на плажа
21:02 / 19.08.2025
Големите вериги магазини: В България може да се случи същото, което стана в Унгария
12:49 / 19.08.2025
Сега е времето за този вид сделка, догодина ще е късно
19:37 / 19.08.2025
Морска приказка ли? Това е положението към този час на плажовете в Бургаско!
11:07 / 19.08.2025
Нов инцидент с атракцион на плажа в Слънчев бряг! Пострада ученик!
17:47 / 20.08.2025
Актуални теми
Лято 2025
51-ото Народно събрание
Дете загина след падане от парашут в Несебър
Природни стихии
Кола се вряза в автобус на кръстовището на бул. "Възкресение"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: