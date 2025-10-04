Новини
Балканска медия: Ако досега е било студено, пригответе се за още по-студени дни!
Автор: Лора Димитрова 16:49Коментари (0)0
©
Най-малко един човек е загинал, а стотици хиляди хора са останали без ток в ужасната буря "Ейми", която опустошава части от Обединеното кралство и Ирландия.

Регистрирани са големи количества дъжд и рекордни пориви на вятъра до 145 км/ч, а се очаква бурята да продължи и днес.

Наводненията в Ирландия отнеха един живот

Ирландската полиция потвърди смъртта на 40-годишен мъж в град Летъркени, починал в резултат на бурята, като е в сила червен код, заради което на населението е наредено да остане в убежища, а училищата са затворени, пише Sky News, цитирани от сръбската медия "Телеграф“.

Британската метеорологична служба издаде жълт код за почти цялата страна, като се очаква бурята да отслабне утре и да започне да се движи към Скандинавия.

Най-малко трима души загинаха при наводненията в България

Изключително силни наводнения удариха югоизточна България, недалеч от границата с Румъния. Курортът "Елените" беше разрушен, а наводнението отне най-малко трима живота, съобщи министърът на вътрешните работи на България Даниел Митов.

Според българските власти, граничен служител, който е помагал в спасителни операции, както и водач на багер, който е помагал за разчистването на мястото, където водата е носила всичко пред себе си, са загубили живота си.

Проблеми и в останалата част на Европа

Италия и Испания понесоха много щети през последните дни заради проливните дъждове, които причиниха внезапни наводнения и свлачища, а някои граждани наводниха домове.

Силната буря от последните няколко дни причинява големи проблеми и в Гърция, където проливни дъждове са носили превозни средства по пътищата, някои училища са затворени, а на места се очаква и снеговалеж.

Проливни дъждове причиниха наводнения и в България, където пожарникарите имаха няколкостотин интервенции, докато в северната част на страната дъждът премина в сняг.

Отменени полети в Холандия

Бурята "Ейми" създава проблеми и в Холандия, където досега са отменени над сто полета заради силни ветрове, пише Economic Times.

Едно от най-натоварените пристанища в Европа, Схипхол, издаде предупреждение за възможни по-нататъшни закъснения или отмяна на полети, докато бурята продължи.

Бурята удари Букурещ, пожарникарите се намесиха повече от 350 пъти

Пожарникарите в Букурещ са се намесили общо 351 пъти заради бурята, която удари страната.

Според доклада на Инспектората за извънредни ситуации Букурещ-Илфов (ISUBIF) в Букурещ са регистрирани 309 интервенции, от които 218 се дължат на паднали дървета, 59 - на откъснати строителни елементи, 17 - на повредени електрически кабели и 15 - на натрупана вода, съобщи порталът Digi24.

Други 42 случая са регистрирани в област Илфов, включително 24 паднали дървета, седем откъснати строителни елемента, два повредени електрически кабела и девет наводнени места.

Силна буря се приближава към региона, очакват се наводнения и ураганни ветрове

Първите дни на октомври показаха зъбите си, температурите паднаха значително спрямо тези в края на септември, така че мнозина вече са извадили палтата си.

Ако досега е било студено, пригответе се за още по-студени дни, започващи този уикенд, защото в региона предстои внезапна промяна във времето.



