Референтният сорт Brent поскъпна с 17% до над 108 долара за барел, като в един момент достигна почти 120 долара – нива, невиждани от лятото на 2022 г. - след краткия им спад, заради новината за замразяването на ударите срещу Иран от страна на Съединените щати, себестойността на барел отново надмина 100 долара.
Това се случва след решението на Иран да назначи за върховен лидер сина на покойния лидер – твърдолинеен политик, в момент когато войната се разширява в Близкия изток. Иран атакува енергийна инфраструктура в региона и блокира ключовия морски път – Ормузкия проток, през който преминава около една пета от световния петрол.
Очаква се фондовите пазари да реагират с понижения – японският индекс Nikkei 225 вече спадна с 5% в нощната търговия, а се прогнозират и сериозни спадове в Лондон и останалите европейски борси при отварянето им.
Стана ясно, че британският финансов министър Рейчъл Рийвс ще се включи в извънредна среща на финансовите министри от Г-7 по-късно в понеделник. Те ще обсъдят възможно съвместно освобождаване на петрол от стратегическите резерви, координирано от Международната агенция по енергетика, за да се ограничи ръстът на цените.
В момента цените на петрола са с около 60% по-високи в сравнение с нивата в началото на войната. Поскъпването на суровия петрол има силно влияние върху цените на горивата на едро, което води до рязко увеличение на цените по бензиностанциите.
Анализ на експертния център Energy and Climate Intelligence Unit показва, че при цена от 100 долара за барел бензинът достига около 1,50 паунда за литър, а при 120 долара – около 1,70 паунда за литър.
Според автомобилната организация RAC, средната цена на литър бензин във Великобритания е била 137 пенса в петък, след увеличение с близо 4 пенса от 28 февруари – началото на конфликта в Близкия изток.
Средната цена на дизела е нараснала с почти 6 пенса за същия период до 148 пенса за литър – най-високото ниво за последните 16 месеца.
Барел петрол отново над 100 долара
Петролът отново нагоре
17.03
Българи в капан на меден месец на Малдивите: Местните се възползват от ситуацията и спекулират с цените на стоките и услугите
04.03
Тръмп отлага ударите по иранските електроцентрали след "много доб...
14:17 / 23.03.2026
Самолет се удари в пожарна кола на летище "Ла Гуардия" в Ню Йорк,...
08:51 / 23.03.2026
Техеран иска млн. такса за преминаване през Ормузкия проток
08:36 / 23.03.2026
Иран отново с атаки по територията на ОАЕ
22:43 / 22.03.2026
Мицотакис: Европа трябва да е подготвена в случай на атака
20:54 / 22.03.2026
Две сгради се срутиха в Истанбул
13:10 / 22.03.2026
