Баща уби сина си с бонбони за Хелоуин
© iStock
Съобщава се, че Роналд О'Брайън се разхождал из квартала в навечерието на Хелоуин с децата си, Томи и Елизабет, раздавайки бонбони. Семейството се отбило до къщите на съседите си и им дало малко бонбони. Същата вечер, когато всички се прибрали, синът на Роналд, Томи, поискал нещо сладко преди лягане. Той извадил кошница с бонбони, останали от раздаването.
Момчето отхапало малка хапка и веднага усетило горчив вкус в устата си. Оплакало се на баща си, който го посъветвал да отмие неприятния вкус със сода. Няколко минути по-късно детето започнало да повръща силно и да получава конвулсии. Момчето не успяло да стигне навреме до лекаря и починало по пътя към болницата.
За смъртта на Томи е започнато разследване. Оказа се, че бонбоните, които децата и баща им раздавали, са били смесени с огромна доза калиев цианид. Роналд първоначално се е опитал да заблуди разследващите, твърдейки, че е получил бонбоните от приятел. Но по-късно си е признал.
Мъжът планирал да убие поне пет деца, включително и своето. Той бил сключил застрахователни полици за децата, обещаващи огромни обезщетения, ако загинат при инцидент. Ето защо се нуждаел от повече жертви. Искал да изглежда така, сякаш децата са били отровени с развалени бонбони, но само синът му опитал сладкишите. Останалите решили да отложат сладкишите си, което им спасило живота. Кармата настигнала престъпника мигновено. По-късно той не само съжалявал за действията си, но и че синът му е починал заради него, а освен това бил в затвора за дълго време, съобщава Mirror, цитирани от Телеграф.
Още от категорията
/
Френските разузнавателни служби: Българите, осквернили мемориала на "Холокоста", са част от руска кампания
17:14
"Българки са замесени в огромна банда на джебчии": Испански доброволци алармират за бдителност
27.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Ураганът "Мелиса" взе най-малко 34 жертви
14:38 / 30.10.2025
Гръцки депутат за българите в Кавала: Нагли туристи и професионал...
13:42 / 30.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.