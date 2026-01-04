Sky News.
Мадуро и съпругата му Силия Флорес първо са доведени до базата на Националната гвардия на военновъздушните сили "Стюарт“ в Ню Йорк. След това те са преместени с хеликоптер в централата на Администрацията за борба с наркотиците в Манхатън. След пристигането си в САЩ и на двамата са преминали през вземането на пръстови отпечатъци и биометрични данни, Те са преминали и през медицински преглед.
След това Мадуро е бил отведен в център за задържане в Бруклин
Според медиите, той ще бъде държан в там, докато чака делото си. Според Axios, центърът е известен с високопоставените си задържани, включително Гислейн Максуел, американския рапър Шон Комбс (Diddy), мексиканския наркобарон Хоакин Гузман Лоера и други.
Затворът в Ню Йорк е известен и с лошите си условия.
В какво точно САЩ обвиняват Николас Мадуро?
Министерството на правосъдието на САЩ повдигна в събота обвинения срещу венецуелския президент Николас Мадуро за ключова роля в мащабна конспирация, продължила около 25 години, за трафик на кокаин към Съединените щати с участието на регионални наркокартели и въоръжени групировки.
Белият дом публикува първо видео на Мадуро след задържането
