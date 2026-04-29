Москва ще отбележи Деня на победата на 9 май и тази година, но този път няма да има демонстрация на военна техника, съобщи руското Министерство на отбраната, цитирано от Ройтерс.

Според Кремъл това се налага заради оперативната обстановка в Украйна.

През тази година се навършват 81 години от капитулацията на нацистка Германия.

"Военнослужещи от висшите военни учебни заведения от всички типове и от отделните родове войски на Руската федерация ще вземат участие в парада", се посочва в изявлението на министерството.

Подчертава се още, че представители на определени образователни институции няма да участват, "както и няма да има колона от военна техника в парада във връзка с настоящата оперативна ситуация“.

В него се казва, че парадът ще демонстрира пленена техника от войната в Украйна.