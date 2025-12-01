Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Биткойнът отбеляза рязък спад в понеделник, като падна под границата от 75 000 евро, докато целият пазар на криптовалутите продължава да се свива след рекордния пик през октомври, предава Euronews. В ранната европейска търговия водещата криптовалута загуби над 5%, като удължи низходящата тенденция.

От рекордните около 110 000 евро в началото на октомври биткойн вече е изгубил над 16% от стойността си само през ноември, достигайки моментно и до 74 000 евро. Спадът засегна и други водещи криптовалути - Ethereum и Solana също понижиха стойността си с над 5% в понеделник.

Кратките признаци на стабилизация през миналия месец се оказаха мимолетни, а цените отново тръгнаха надолу. Инвеститорите се насочват към по-сигурните активи заради по-слабите икономически сигнали и намаляващите очаквания за ранно понижение на лихвите от Федералния резерв и Банката на Англия.

Слабият приток към биткойн ETF фондовете също влияе негативно. При спад в стойността на базовите активи инвеститорите масово продават ETF дялове, което засилва натиска над пазара. 

Макар биткойн да беше сочен като "дигитално злато", последните движения показват, че се държи по-скоро на високотехнологичен рисков актив - сходно с акциите на Nvidia, които също преминаха през стръмни колебания.