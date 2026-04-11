Православният свят стана свидетел на слизането на Благодатния огън в храма "Възкресение Христово" в Йерусалим. Тази година церемонията се проведе при засилени мерки за сигурност и с ограничен брой посетители. Причината е напрежението в Близкия изток и войната с Иран.

Светите места в Йерусалим са били затворени в продължение на 40 дни, като израелските власти са ги отворили отново в четвъртък. Службата е водена от Йерусалимския патриарх Теофил Трети, информира БНТ.

Благодатният огън се възприема от вярващите като видимо проявление на божествената светлина на Христовото Възкресение – светлина, която има дълбоки корени в новозаветната традиция и в свидетелствата на ранните християни. Той се свързва със символиката на победата на живота над смъртта и надеждата за спасение.

Самото явление се определя като "чудото на слизането на Благодатния огън" – акт, който се случва в навечерието на православния Великден чрез молитвите на Йерусалимски патриарх, духовенството и хилядите поклонници, събрани в храма.