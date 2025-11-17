Manila Standard.
Според съвета броят на жертвите от тайфуна ''Калмаеги'' е достигнал 269, повечето от които са били жители на остров Себу в централната част на страната.
Тайфунът Калмаеги удари Филипините на 4 ноември. Според Agence France-Presse градовете на остров Себу са засегнати от бурята най-много, като улиците на града бяха наводнени от проливни дъждове. В 53 града беше обявено извънредно положение. Филипинският президент Фердинанд Маркос-младши по-късно обяви национално бедствие. В прессъобщението се посочва още. че 113 души са в неизвестност в резултат на природната стихия.
Супертайфунът ''Фунг Уонг'' удари Филипините на 9 ноември, отнемайки живота на 28 души в девет провинции и един регион, като двама души все още са в неизвестност. Повече от 1,4 милиона жители бяха евакуирани. Силни ветрове повредиха електропроводи, оставяйки без ток приблизително 3 милиона абонати в 12 региона.
Двата тайфуна оставиха общо 575 души ранени и 115 все още в неизвестност.
