социалната мрежа Х журналистът Ник Сортор.
Сортор посочва, че инцидентът е станал на летището във Уест Палм Бийч. За да открият дрона, в небето са били издигнати хеликоптери.
"В Уест Палм Бийч са изпратени хеликоптери за разследване на инцидента с нахлуването на дронове в близост до самолета Air Force One“, се посочва в съобщението на журналиста. Сортор добавя, че на летището са въведени ограничения за излитане и кацане, докато хеликоптерите не проведат търсене на дрона в този район.
"Молете се всеки ден за безопасността на 47-ия“, добавя американският журналист.
Близо до самолета на Доналд Тръмп е забелязан неизвестен дрон, мобилизираха хеликоптери за издирването му
