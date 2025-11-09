Близо един милион души са евакуирани заради приближаващ тайфун
©
Тайфунът, идва няколко дни след като бурята "Калмаеги" взе над 200 жертви.
"Фунг-Уонг", който може да покрие две трети от архипелага в Югоизточна Азия със своята 1600-километрова дъждовна и вятърна лента, се приближава от Тихия океан, докато Филипините все още се справят с опустошенията, причинени от "Калмаеги".
Филипинският президент Фердинанд Маркос-младши обяви извънредно положение заради обширното опустошение, причинено от "Калмаеги" и очакваното бедствие от "Фунг-Уонг".
"Повече от 30 милиона души могат да бъдат изложени на опасности, породени от тайфуна", съобщи Службата за гражданска защита.
"Фокус" припомня, че според метеорологичната служба на страната, "Фунг-Уонг" ще донесе ветрове от 185 км/ч и проливни дъждове в няколко района.
Още по темата
/
Зрелище в Черно море!
29.10
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Вучич: Българите не чакат ''Лукойл'' да спре, а действат, ние не ...
22:44 / 08.11.2025
Евростат: Обезщетенията за старост и тези за болест гълтат милиар...
17:20 / 08.11.2025
Най-малко шестима загинаха след взрив в склад за парфюми в Турция...
13:42 / 08.11.2025
Отиде си един от откривателите на ДНК
22:52 / 07.11.2025
Голяма верига бензиностанции остава без гориво заради "Лукойл"
22:27 / 07.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.