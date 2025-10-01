Новини
Bloomberg: Печалбите на руските магнати надхвърлят 20 милиарда долара – Някои от тях станаха още по-богати
Автор: Николина Александрова 16:40Коментари (0)80
©
От началото на годината състоянията на най-богатите руски бизнесмени отбелязаха значителен ръст, като общите печалби достигнаха 20,16 милиарда долара, според индекса на милиардерите на Bloomberg. Индексът се изчислява, като се взема предвид, наред с другото, стойността на акциите на техните компании.

Съоснователят на Telegram, Павел Дуров, е отбелязал увеличение на богатството си с 4,82 милиарда долара, достигайки 15,8 милиарда долара. Големият акционер на Metalloinvest, Алисер Усманов, отбеляза ръст от 3,22 милиарда долара, като нетната му стойност вече възлиза на 16,4 милиарда долара. Съответно, основателят на Severstal, Алексей Мордасов, увеличи състоянието си с 3,41 милиарда долара, което вече възлиза на 26,6 милиарда долара.

От друга страна, председателят на групата NLMK, Владимир Лисин, претърпя най-голямата загуба, като състоянието му намаля с 3,17 милиарда долара и вече възлиза на 22,7 милиарда долара.








