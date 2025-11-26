Сподели close
Специалният пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф е провел телефонен разговор с помощника на Путин Юрий Ушаков през октомври, по време на който е дал съвет как Русия най-добре може да представи своите предложения за мирно споразумение на Доналд Тръмп, пише Bloomberg.

Агенцията твърди, че разполага със запис на разговора.

Телефонният разговор между Уиткоф и Ушаков се е състоял на 14 октомври и е продължил малко повече от пет минути.

По време на разговора с Ушаков-Уиткоф е казал на руския си колега, че дълбоко уважава Путин и че е предал на Тръмп, че според него Русия винаги е искала мирно споразумение.

Пратеникът на президента на САЩ споменава и предстоящото посещение на Володимир Зеленски по това време и е предложил Путин да разговаря с Тръмп преди тази среща.

"Зеленски идва в Белия дом в петък. Ще отида на тази среща, защото те искат да бъда там, но мисля, че ако е възможно, трябва да поговорим с вашия шеф преди тази среща в петък“, цитира Bloomberg думите на Уиткоф.

Ушаков от своя страна е запитал Уиткоф дали би било "полезно“ Путин да се обади на Тръмп.

На което Уиткоф отговоря с "да“ и също така препоръчва Путин да поздрави Тръмп за постигането на мирното споразумение за Газа (което се случва малко преди Уиткоф и Ушаков да говорят), и също да заяви, че Русия  подкрепя и уважава американския президент като човек на мира.

"Тогава това би било наистина добър разговор“, е заявил Уиткоф. (Разговорът между Тръмп и Путин наистина се е състоял на 16 октомври, два дни след разговора между Уиткоф и Ушаков.)

По време на същия разговор пратеникът на Тръмп е обсъдил с помощника на Путин потенциалните условия на мирно споразумение между Русия и Украйна, които по-късно са отразени в 28-точков план, подготвен с прякото участие на Кремъл, без знанието на Киев или неговите европейски съюзници.

"Ще ви кажа, знам какво е необходимо, за да се сключи мирно споразумение. Донецк и може би ДНР, ще разменим територии. Но казвам, че вместо да говорим така, нека говорим с повече надежда, защото мисля, че ще постигнем споразумение. Президентът (Тръмп) ще ми даде много свобода и власт, за да постигна споразумение“, заявява Уиткоф по време на телефонния разговор.

Нито Белият дом, нито Кремъл са коментирали засега твърденията на агенцията.