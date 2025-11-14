he Independent.
Ракетата, която носи два спътника на дълго пътуване до Марс, беше изстреляна от космическия център Кейп Канаверал в 16:00 часа местно време.
И двата спътника трябва да влязат в орбита около Марс през септември 2027 г. Изстрелването е важна стъпка за Blue Origin, тъй като се опитва да се конкурира със SpaceX на Илон Мъск, която доминира в индустрията за изстрелване и вече е извършила 11 тестови полета на много по-голямата си ракета Starship.
New Glenn на Blue Origin, кръстена на Джон Глен, първият американец, обиколил Земята, е значително подобрение спрямо по-ранните ракети на компанията. Докато по-малката ракета New Shepard разчиташе на един двигател, за да превозва богати туристи на кратки суборбитални пътувания, New Glenn е построена да превозва тежки полезни товари като сателити и мисии на НАСА и може да бъде изстреляна поне 25 пъти.
Първият полет на New Glenn през януари достигна орбита, но опитът за кацане се провали.
