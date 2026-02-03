Бомба избухна в двора на къщата на известния сръбски певец Здравко Чолич. Това съобщава изданието, като се позовава на полицията и прокуратурата в Белград.Взривното устройство е било хвърлено срещу къщата на популярния и в България изпълнител, където живее и неговото семейство. Към момента не се съобщава за пострадали, но са нанесени сериозни материални щети.Осколки от бомбата са повредили фасадата на къщата, както и стъклата на паркиран наблизо автомобил.По случая е започнало разследване.текст: Милен Кандарашев