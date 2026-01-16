Британски семейства заведоха дело срещу TikTok заради смъртта на децата им в резултат на опасни предизвикателства
Родителите са се обърнали към правосъдието в САЩ, като са завели дело там за смъртта на децата си, приписвайки отговорността на платформата, в опит да установят какво точно се е случило в последните часове от живота на децата им.
Според Sky News, случаят засяга пет непълнолетни лица на възраст от 12 до 14 години, които са били намерени в безсъзнание при различни обстоятелства в рамките на няколко месеца. Семействата смятат, че децата им са се опитали да имитират конкретното "предизвикателство“, което се основава на временно спиране на дишането, с риск от сериозно мозъчно увреждане или смърт.
13-годишната Мая, дъщеря на Лиам Уолс, е била намерена в безсъзнание преди три години. Няколко месеца по-рано, на 9 декември 2021 г., е починал 12-годишният Ноа Гордън, който е бил открит от брат си. Въпреки усилията за реанимация от страна на майка му Луиз Гордън и сестра му, детето не се е събудило.
Майката на Ноа споделя, че, докато проверявала мобилния му телефон, е търсила съобщения от училището или признаци за тормоз, без първо да се сети да провери съдържанието в социалните мрежи.
Последвали още три подобни случая. 14-годишният Джулс е бил намерен в безсъзнание от майка си, Елън Рум, около час след като се е сбогувал с приятелите си, които са напуснали дома му, смеейки се. 12-годишният Арчи е щял да отиде на кино с майка си, Холи Данс, но вместо това тя се обадила на 999, като разговорът продължил четири минути и 23 секунди. Арчи останал четири месеца на изкуствено дишане, преди да почине.
