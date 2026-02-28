СNN, позовавайки се на кмета на града.
По-рано бе съобщено, че израелски удар е поразил начално девическо училище в Минаб, град в провинция Хормозган, Иран.
Броят на загиналите при атаката срещу начално училище в Иран достигна 57
Виктор1
преди 1 ч. и 14 мин.
Евреите и американците са виновни.
