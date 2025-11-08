Сподели close
Броят на загиналите при катастрофата на товарен самолет в Кентъки нарасна до 14. Това обяви кметът на Луисвил Крейг Грийнбърг, предава Global Times.

"Общият брой на известните жертви достигна 14“, написа той в социалните мрежи.

Катастрофата с товарен самолет MD-11 се е случи в сряда. Федералната авиационна администрация на САЩ (FAA) съобщи, че самолетът се е разбил след излитане от летището в Луисвил.

UPS, компанията, която е собственик на разбилия се самолет, съобщи по-рано, че на борда е имало трима членове на екипажа.

Федералната авиационна администрация на САЩ (FAA) съобщи, че катастрофата е станала около 17:15 ч. местно време (00:15 ч. българско време), когато самолетът е излетял от летището с направление Хонолулу, Хавай.