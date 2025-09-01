Новини
Броят на загиналите в Афганистан достигна 600, близо 1500 са ранените
Автор: Николина Александрова 10:21
©
Най-малко 622 души са загинали и над 1500 са ранени след земетресение с магнитуд 6,0 по скалата на Рихтер, което разтърси Афганистан, съобщава в последната актуализация на данните говорител на министерството на вътрешните работи на страната, управлявано от талибаните.

Здравните власти в столицата Кабул обаче заявява, че цифрите могат да се променят, тъй като все още се работи по достигането на отдалечените райони, преда Al Jazeera.

"Фокус" припомня, че Земетресението е ударило североизточната провинция Кунар, близо до границата с Пакистан, в 23:47 ч. местно време в неделя (31 август).

Планинският терен на засегнатите райони в източна Афганистан, в комбинация с относително високата им гъстота на населението, ги прави особено уязвими, заявява Крис Елдерс, професор по нефтена геология в Университета "Къртин“.

"Не само сградите ще се разклатят и ще станат нестабилни, но и склоновете на хълмовете също ще се разклатят и ще станат неустойчиви, а това е това, което предизвиква свлачища“, посочва Елдерс. "Разрушенията могат да бъдат много значителни“, като свлачищата блокират пътищата и възпрепятстват достъпа на помощ.








