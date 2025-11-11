Европейската комисия, под ръководството на Урсула фон дер Лайен, е започнала да създава ново разузнавателно звено, съобщава. Целта е да се подобри начинът, по който се използва информацията, събирана от националните разузнавателни служби на страните членки.Новото звено ще бъде част от генералния секретариат на Комисията и ще наема служители от различни разузнавателни структури в Европейския съюз. Основната му задача ще бъде да събира и обединява разузнавателна информация, която да се използва за общи цели на ЕС.