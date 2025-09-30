Бъде нащрек, ако се татуирате в Турция

© Здравни специалисти в Турция изразиха загриженост относно салоните за красота и студиата за татуировки, които работят без съответните лицензи и надзор, често наричани нерегистрирани бизнеси. Те подчертаха, че такива места могат да използват неодобрени продукти и опасни методи, създавайки рискове с потенциално необратими последици, пише Turkey Today.



Дерматолозите предупреждават за инфекции и усложнения



Професор Асли Татлъпармак от дерматологичното отделение на болница "Мемориал Бахчелиевлер“ обясни, че процедурите, извършвани от неспециалисти в тези нерегулирани условия, са се увеличили.



Тя отбеляза, че както неконтролираното прилагане на татуировки, така и неконтролираните козметични процедури могат да причинят бактериални и вирусни кожни инфекции, алергични реакции, увреждане на тъканите, белези и дългосрочни усложнения.



Тя посочи, че причината за много от скорошните усложнения след инжектиране на ботокс и филъри е употребата на продукти, които не са одобрени от Министерството на здравеопазването. "Ако има инфекция по време на или след процедурата, локалните антибиотици могат да помогнат в леки случаи, но по-тежките инфекции може да изискват дренаж или операция“, каза тя. Тя добави, че алергичните реакции често изискват антихистамини или кортизонови кремове, докато нарушенията на пигментацията и кожните петна след козметични процедури често се нуждаят от лазерно лечение или съвременна медицинска грижа за кожата.



Татлъпармак предупреди, че подобни лечения не само са продължителни, но и не винаги завършват без следи. Тя призова хората да проверят дали центърът има здравни сертификати, да попитат за процедурите за стерилизация и да се уверят, че мастилата, филърите или други материали са официално одобрени. Тя също така препоръча тестове за локално приложение за хора с алергии и напомни, че кожните проблеми трябва да се поверяват само на дерматолози.



Експертите по красота подчертават хигиената и лицензирането



Специалистът по красота Султан Каргун също подчерта опасностите от несертифицираните салони. Тя обясни, че някои центрове работят без лицензи или обучен персонал, което може да доведе до усложнения, които са невъзможни за обръщане.



"Хората никога не трябва да предпочитат места, които нямат сертификати и лицензи“, каза тя, подчертавайки, че хигиената е от решаващо значение, защото процедурите пряко засягат кожата. Тя добави, че не всяко лечение е подходящо за всеки човек и не всеки продукт трябва да се използва за всеки клиент.



Интериор на студио за татуировки с образци на произведения на изкуството, изложени по стените, Антверпен, Белгия, август 2017 г. (Adobe Stock Photo)



Татуистите предупреждават за вирусни заболявания и трайни увреждания



Татуистката Едже Бас подчерта, че хората, които си правят татуировки на нелицензирани места, се излагат на риск от заразяване със сериозни заболявания като хепатит B, хепатит C и ХИВ. Тя обясни, че хигиената не се отнася само до иглите за еднократна употреба, но и до това да се гарантира, че контейнерите с мастило, бутилките със спрей и защитните капаци се подменят и стерилизират всеки път.



Тя добави, че нискокачественото мастило може да предизвика алергични реакции и че неправилното или прекалено дълбоко нанасяне може да причини трайни белези. "Ако е направена лоша татуировка, може да се наложи да я премахнете, но дори лазерните лечения не винаги са ефективни“, каза тя. "Хората може да се наложи да се подложат на няколко сеанса и след това да се наложи да покрият белезите с друга татуировка, което добавя допълнителни разходи.“